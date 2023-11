Compañeros de la mujer asesinada en Vallecas del Hospital Gregorio Marañón guardan un minuto de silencio en su honor

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Decenas de trabajadores del Hospital Gregorio Marañón han guardado un minuto de silencio a las puertas del centro hospitalario en honor a su compañera Leticia, asesinada por su pareja en el distrito de Puente de Vallecas.

Leticia, española de 37 años, falleció a primera hora de la tarde de este lunes en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde además trabajaba como enfermera. Fue estrangulada el pasado sábado en una vivienda en el número 7 de la calle Colonia Erillas, en la zona de Nueva Numancia, en presencia de los dos hijos de la pareja, de 2 y 3 años.

A las 12 horas de este martes, personal y equipo directivo del centro hospitalario se ha congregado en la puerta principal del centro para guardar un minuto de silencio en honor a la que ha sido su compañera, tras el cual "su familia del Gregorio Marañón" ha roto en un aplauso que se ha prolongado casi otro minuto.

El Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 1 de Madrid ordenó ayer prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre que el pasado sábado acabó con la vida de su mujer en el distrito Puente de Vallecas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM).

El presunto autor se llama Antonio, tiene 42 años, es español y capitán del Ejército de Tierra en activo. Fue conducido a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, que investiga el caso.

Según fuentes policiales, el supuesto asesino no tenía antecedentes por maltrato ni pesaba sobre alguna orden de alejamiento. La víctima no le había denunciado, por lo que no tenía o no había contado con órdenes de protección, por lo que no se encontraba registrada en el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén).