Comprar una casa en solitario en la Comunidad exige dedicar 7,4 años de sueldo íntegro, según UCI

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Comprar una vivienda media en solitario en la Comunidad de Madrid exige dedicar 7,4 años de sueldo íntegro para lograrlo, frente a los entre ocho y nueve años a nivel nacional, según el informe 'San Valentín , o cuando el amor marca la diferencia en la compra de vivienda' de Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI).

El esfuerzo salarial para acceder a una vivienda varía de forma significativa según el territorio, con País Vasco como la comunidad donde menos años de salario bruto se requieren para pagar una vivienda media, situada en torno a 2.650 euros por metro cuadrado, con 7,12 años de sueldo íntegro. Le siguen la Comunidad de Madrid (7,4 años) y Navarra (7,64 años).

En el extremo opuesto, Extremadura es la comunidad donde mayor esfuerzo salarial se necesita, con 10,07 años de sueldo bruto para adquirir una vivienda promedio.

Canarias (9,92 años) y Castilla-La Mancha (9,58 años) completan el grupo de territorios con mayores dificultades de acceso, lo que refleja una brecha de hasta tres años de salario entre comunidades.

A nivel nacional, supone dedicar entre ocho y nueve años, frente a los algo más de cuatro años de salario conjunto que debe dedicar una pareja para hacer frente al pago de una vivienda, según el informe 'San Valentín , o cuando el amor marca la diferencia en la compra de vivienda' de Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI).

Los hombres solteros necesitan destinar de media 7,85 años de su salario bruto anual para adquirir una vivienda tipo de 90 metros cuadrados en España, mientras que en el caso de las mujeres solteras el esfuerzo es de 9,32 años de sueldo, lo que evidencia que la brecha salarial se traslada de forma directa al acceso a la vivienda en propiedad.

"El acceso a la vivienda se está convirtiendo en un reto para muchos ciudadanos y, en especial, para quienes compran solos. No se trata únicamente del precio, sino de la capacidad real de ahorro y de la estabilidad de los ingresos", ha afirmado la directora de Financiación Hipotecaria de UCI, Lorena Zenklussen.

En contraste, las parejas reducen de forma notable el esfuerzo necesario para comprar vivienda. De media, necesitan destinar 4,26 años de su salario conjunto para hacer frente al coste total de una vivienda, prácticamente la mitad del tiempo requerido por una persona soltera.

SÓLO DOS DE CADA DIEZ ADQUIERE VIVIENDA EN SOLITARIO

Según UCI, el mercado residencial se caracteriza por el predominio de la compra en pareja. En concreto, el 74% de los compradores adquiere su vivienda con otra persona, frente a un 19,5% que lo hace en solitario.

Dentro del grupo de compradores que adquieren vivienda con otra persona, las parejas con hijos concentran el 49% de las compraventas, seguidas de las parejas sin hijos (26%).

Por su parte, las familias monoparentales representan en torno al 5% del total de operaciones, lo que refleja la distinta capacidad de acceso a la vivienda en función de la estructura del hogar y del nivel de ingresos.