Comprar una vivienda en la región requiere 20,5 años de alquiler para recuperar la inversión, según Fotocasa

Archivo - Cartel de venta de oficina en el barrio de Almagro, a 12 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compra de una vivienda en la Comunidad de Madrid requiere una media de 20,5 años de ingresos por alquiler para recuperar la inversión inicial, con una rentabilidad del 4,9%, según el estudio 'La rentabilidad de la vivienda en España en 2026', elaborado por Fotocasa.

El plazo varía en función del municipio y del distrito en el que se encuentre el inmueble. Así, Valdemoro registra el tiempo de recuperación más corto entre los municipios analizados, con 14,6 años y una rentabilidad del 6,8%, mientras que Las Rozas de Madrid presenta el más largo, con 27,5 años y un rendimiento del 3,6%.

En otros municipios del sur de la región, los plazos también se sitúan por debajo de la media autonómica. En concreto, se necesitan 15,3 años para recuperar la inversión en Getafe y 15,6 años en Fuenlabrada.

Por el contrario, Majadahonda necesita 25,4 años para amortizar la compra de una vivienda mediante el alquiler, Madrid capital 24,3 años y Alcobendas 20 años.

DIFERENCIAS ENTRE DISTRITOS DE MADRID

El análisis, según ha destacado Fotocasa en un comunicado, también refleja importantes diferencias dentro de la capital, donde los distritos del sur presentan los plazos de recuperación más cortos.

Así, Puente de Vallecas, Villaverde y Usera encabezan los distritos con menor periodo de amortización, con 14 años en los tres casos. Sus rentabilidades alcanzan el 7,3%, el 7% y el 6,9%, respectivamente. A continuación se sitúa Carabanchel, donde se necesitan 15 años para recuperar la inversión, con una rentabilidad del 6,6%.

En el otro lado de la tabla el Barrio de Salamanca presenta el plazo más elevado de los distritos analizados, con 37 años y una rentabilidad del 2,7%. Le siguen Retiro, con 33 años; Chamberí, con 32; Chamartín, con 29; y Moncloa-Aravaca, con 28 años.

BALEARES, LA COMUNIDAD CON MAYOR PLAZO DE AMORTIZACIÓN

A nivel nacional, el plazo medio para recuperar la inversión en una vivienda se sitúa en torno a los 18 años, frente a los 15 años que se necesitaban hace cinco años, según Fotocasa. La rentabilidad media nacional alcanza el 5,7%.

Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha y Aragón presentan los periodos más reducidos, con 13 años y rentabilidades del 7,8% y el 7,5%, respectivamente. Les siguen Castilla y León, Comunitat Valenciana y Extremadura, con 15 años.

En el lado contrario se encuentra Baleares, donde se necesitan 24 años para recuperar la inversión, con una rentabilidad del 4,2%. Madrid ocupa la siguiente posición, con 21 años y un rendimiento del 4,9%, seguida de Andalucía, con 20 años, y País Vasco, con 19.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha explicado que el incremento de los precios de compra está prolongando los plazos necesarios para amortizar la adquisición de una vivienda, pese a que el alquiler continúa ofreciendo rentabilidades significativas a largo plazo.

"Esta evolución refleja que el precio de compraventa está avanzando a un ritmo que dificulta mantener los niveles de rentabilidad de ejercicios anteriores. Aun así, una rentabilidad media del 5,7% continúa situando a la vivienda como una opción de inversión con un retorno significativo a largo plazo, especialmente en un contexto de elevada demanda de alquiler", ha concluido.