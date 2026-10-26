La compraventa de viviendas en la Comunidad de Madrid modera su caída en agosto hasta un 2,6%

Archivo - Cartel de una vivienda en venta en el escaparate en el barrio de Almagro - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Madrid en agosto ha caído un 2,6% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 3,38% a nivel nacional), hasta un total de 5.119 operaciones.

A pesar de ello, la tasa interanual mejora respecto a la anotada el mes anterior, con 8,78 puntos más, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este lunes.

De las operaciones de compraventa anotadas en agosto en Madrid, 4.837 se realizaron sobre viviendas libres y 282 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 991 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 4.128 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En agosto se realizaron un total de 8.685 operaciones sobre viviendas. Además de las 5.119 compraventas, 1.502 fueron herencias, 157 donaciones y 30 permutas.

En total, durante agosto se transmitieron en Madrid 13.753 fincas urbanas a través de 8.423 compraventas, 2.150 herencias, 219 donaciones, 37 permutas y 2.924 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 376 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 131 herencias, 181 compraventas, 4 donaciones, 1 permutas y 59 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Extremadura es la comunidad donde mejor se comportó en agosto la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 32,11% seguida de Cantabria, un 21,71% más, y Murcia (+12,59%). En el lado contrario del ranking se sitúan La Rioja, Castilla - La Mancha y Castilla y León con caídas del 18,95%, 9,42% y del 7,11%, respectivamente

DATOS NACIONALES

En el conjunto de España, la compraventa de viviendas subió en agosto un 3,4% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 49.319 operaciones, su mayor cifra en un mes de agosto desde 2024, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el aumento registrado en el octavo mes del año, la compraventa de viviendas retoma los ascensos después de la caída interanual del 5,1% registrada el pasado mes de julio.

El avance interanual de la compraventa de viviendas en agosto fue consecuencia del repunte de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 4,9%, hasta las 10.521 operaciones, así como de las realizadas sobre viviendas de segunda mano, que aumentaron de manera menos pronunciada, un 3%, hasta las 38.798 operaciones.

El 93,3% de las viviendas transmitidas por compraventa en agosto fueron viviendas libres y el 6,7%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 46.022 operaciones, un 3,5% más que en agosto de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas avanzó un 2,3%, hasta un total de 3.297 transacciones.

En tasa intermensual (agosto sobre julio), la compraventa de viviendas se desplomó un 19,7% tras descender tanto las operaciones sobre viviendas usadas (-19,4%) como las compraventas de viviendas nuevas (-20,8%).

En los ocho primeros meses del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 2,3%, con caídas del 1,8% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 2,5% sobre viviendas usadas.