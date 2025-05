Compromiso, respeto e ilusión: El campeón mundial Iván Leal imparte una clase magistral de karate a 60 alumnos de Alcalá

Los consejeros Emilio Viciana y Mariano de Paco han participado en esta actividad como dos alumnos más

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El campeón del mundo de karate Iván Leal ha invitado a soñar a unos 60 alumnos del Colegio Gredos San Diego de Alcalá de Henares con llegar a lo más alto de este deporte con una clase magistral en la que se han compartido algunos consejos para perfeccionar la técnica y también varias demostraciones.

Iván Leal, seis veces campeón del mundo y nueve de Europa y uno de los karatecas españoles más laureados, ha estado acompañado por Isabel Torres, campeona de España en modalidad de Kata; Iker Leal, 7 veces campeón de España y actual plata de Europa y bronce mundial individual; Rubén Aspernilla, campeón de España por equipos; Antonio Torres, campeón de España individual; y Olivers Ritenieks, campeón de España por equipos.

En el interior del polideportivo de este centro escolar alcalaíno --transformado en un gran dojo para ocasión--, los alumnos han podido practicar, tras el tradicional saludo, algunas de las técnicas fundamentales de este arte marcial con Leal como sensei. Entre otros, movimientos de kata y ejercicios de defensa personal y prácticas de ataque y bloqueo, guiados en todo momento por la experiencia y el conocimiento de una de las grandes figuras internacionales del karate.

Durante la jornada, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, y el Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano De Paco, han participado en esta clase magistral impartida por Iván Leal como dos alumnos más.

Así, decenas de cinturones amarillos, verdes, naranjas y rojos han llenado un recinto desbordado por la ilusión de estos niños y niñas que, pese a abandonar su pupitre, han continuado con su aprendizaje a través del deporte, cuya práctica, en palabras del consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Elmilio Viciana, "transmite valores tan importantes como el compañerismo, el esfuerzo o el trabajo en equipo".

"El karate es mucho más que un deporte, nos gusta llamarlo Karate Do, Do quiere decir que es un camino, una vía, hay mucho más que deporte, es una cosa espiritual y que lo vayan haciendo desde tan pequeños ya demuestra un gran interés y estamos encantados. Yo esto voy a seguir haciéndolo todo lo que pueda", ha destacado el consejero.

Viciana, experto en este arte marcial, ha participado ostentando el cinturón negro. Por su parte, De Paco Serrano se ha estrenado en esta disciplina estrenando el cinturón blanco y ha tenido la posibilidad de tener un primer contacto con este deporte y dar sus primeros pasos con el karategi.

"He tenido muchísimos ayudantes y la verdad es que me han ido marcando el camino, solamente mirar a derecha e izquierda ya me hacía ver un poco por donde tenía que ir y la ilusión, la ilusión que es siempre tan importante para conseguir metas y estas, aunque sean pequeñas, pues también era un desafío para mí. Aquí tenemos a un cinturón blanco frente a este consejero cinturón negro [en referencia al consejero Emilio Viciana] y lógicamente yo quería quedar a la altura de mi categoría", ha trasladado De Paco.

"EL EJEMPLO HA SIDO EL MEJOR"

Tras la clase magistral, Iván Leal ha destacado la participación de ambos consejeros en la actividad. "Si queremos que la sociedad fomente deporte, el ejemplo ha sido el mejor", ha resaltado.

"Cada uno en su rol, el rol de la política, el rol de deporte, el rol de padres, tenemos que ser responsables. Si fomentamos hoy con esa figura de los grandes deportistas jóvenes que han venido hoy con nosotros pues es muy bueno. Yo creo que si hemos podido animar a los críos a seguir haciendo deporte, la jornada de hoy ha sido un éxito", ha señalado el campeón.

Del mismo modo, ha recordado que el karate, un deporte en el que la igualdad está "muy metida", fomenta especialmente valores como el respeto, la superación, el orden y la disciplina. "Todo eso lo engloba ya de por sí cualquier deporte, pero el nuestro lo lleva un poquito más dentro", ha explicado Leal, al tiempo que ha invitado a los padres a impulsar su práctica, especialmente de aquellos en los que sus hijos muestren especial interés.

"Tenemos que inculcar a nuestros chicos que el deporte les va a ayudar en todo. En su salud, en las relaciones sociales, en el fomento del desarrollo académico, en las notas. Está demostrado científicamente", ha apuntado Leal.

Unas afirmaciones que también han compartido ambos consejeros de la Comunidad de Madrid. "Todo lo que sea promocionar el deporte dentro de los centros educativos nosotros estamos completamente a favor, así que si tenemos oportunidades lo vamos a hacer más veces", ha trasladado Emilio Viciana en declaraciones.

"Hemos visto a los jóvenes luchando por sus metas, hemos visto el tatami lleno de alegría, lleno de ilusión, hemos visto esa conjunción entre la educación, el deporte y la sociedad, todos aquellos que estamos aquí, con lo cual es una experiencia que va más allá sin duda alguna de una mera exhibición", ha expresado De Paco.