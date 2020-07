La Comunidad, abierta a revisar protocolos de custodias tras el asesinato de una madre a su hijo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, se ha mostrado dispuesto a revisar los protocolos de custodias después de que un niño de 5 años fuera supuestamente asesinado el pasado fin de semana por su madre en un hostal del centro de la capital.

La Comunidad de Madrid tenía desde hace dos semanas la custodia del pequeño. La próxima retirada de manos de su madre por parte de la Administración pública por diversos motivos, aún sin determinar, habría sido el detonante que le llevó a matar a su hijo, según las primeras pesquisas policiales.

"A mí me ha dejado helado, sin palabras. Yo soy padre y no me quiero ni imaginar el dolor de la familia y la situación absolutamente dolorosa", ha trasladado Aguado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Respecto a si eso les lleva a replantearse los protocolos, el vicepresidente ha indicado que estos "siempre tienen que estar abiertos a revisión y a mejoras" no porque se produzca un caso concreto sino porque la Administración debe estar siempre pegada "a la calle" intentando que este tipo de cosas no sucedan.

Para Aguado, "los protocolos tienen que estar adecuados a la realidad" y la Consejería de Políticas Sociales "siempre está abierta a revisar protocolos". A pesar de estas palabras, ha indicado que no cree que sea el momento de hacerlo porque se deben hacer "en frío", siendo conscientes del interés que se persigue.