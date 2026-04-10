La Comunidad abre una investigación a la Residencia Bouco Carabanchel tras el apercibimiento a una usuaria

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Dos personas caminan, a 26 de diciembre de 2024, en Madrid (España)- EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La Comunidad de Madrid ha abierto una investigación a la Residencia Bouco Carabanchel tras el apercibimiento a una usuaria que, según ha denunciado la asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Pladigmare), fue "expulsada" porque su hijo había repartido "unas hojas" para denunciar las "deficiencias" del centro.

"Fue un apercibimiento, no se ejecutó ninguna expulsión. De hecho la entidad ya había tomado la decisión de no avanzar en esa expulsión", ha informado este viernes la consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud, Ana Dávila, a los medios de comunicación.

La asociación ha alertado de que esta situación es "un atentado a la libertad de expresión y de información" y ha asegurado que "no es la primera vez que sucede en la Comunidad de Madrid, que actúa como cómplice en este tipo de atropellos".

"Rechazamos categóricamente que la actuación del hijo sea constitutiva de ninguna falta del contrato suscrito con la Residencia, ni de su Reglamento de Régimen Interno. En cualquier caso, no se puede culpar a la madre de lo que haga su hijo", ha subrayado Pladigmare, que ha convocado este sábado, a las 11 horas, una concentración frente a la residencia.

Asimismo, ha solicitado al Gobierno regional que se sancione a la residencia con "falta muy grave" y que se inhabilite al director del centro "por un tiempo de cinco años, tal y como se establece en el artículo 102 de la Ley indicada".

Por su parte, la Consejería de Asuntos Sociales, Familia y Juventud ha comenzado la investigación y ha trasladado la instrucción de paralizar el proceso de expulsión. "Se realizarán las inspecciones necesarias para, en caso de que el resultado de esas inspecciones lo indique, abrir un expediente y tomar decisiones", ha apuntado Dávila.