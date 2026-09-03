La Comunidad activa el nivel de "riesgo alto" por calor ante temperaturas por encima de los 39º este viernes

Archivo - Varias personas realizan deporte en un parque - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha activo el nivel 2 de "riesgo alto" por calor en la región ante una previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días que apunta a máximas por encima de los 39 grados centígrados para este viernes en la zona metropolitana y del Henares.

En concreto, se ha activado el nivel 2 del 'Plan de Vigilancia y Control de los Efectos de las Olas de Calor' en la totalidad del territorio regional.

Este plan preventivo tiene por objetivo minimizar las consecuencias para la salud de las altas temperaturas, especialmente entre la población más vulnerable como ancianos o niños.

Según el último boletín, este jueves se podrán alcanzar los 39,9°C en las zonas Sur, Vegas y Oeste, mientras que en el resto de la región los termómetros oscilarán entre los 39,8º en Metropolitana y Henares y los 37,2º en las zonas de la Sierra.

Para la jornada del viernes, las previsiones apuntan que se alcanzarán los 39,1ºC en la zona Metropolitana y Henares y a 38,8°C en Sur, Vegas y Oeste. En el caso de la Sierra, las máximas previstas llegarán a los 38,1°C.

Finalmente, el sábado las máximas previstas serán de 38,7°C en la zona Metropolitana y Henares, de 38,6°C en Sur, Vegas y Oeste y de 37,2°C en la Sierra.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves en toda la Comunidad de Madrid el aviso amarillo por calor, con máximas en torno a 36 grados en la Sierra y 38 grados en el resto.

RECOMENDACIONES

En este contexto, desde la Comunidad de Madrid se ha recordado la importancia de beber agua con frecuencia, incluso sin sensación de sed, para mantener una correcta hidratación, al tiempo que aconsejan evitar el consumo de alcohol y bebidas azucaradas o con cafeína.

Asimismo, se aconseja proteger la vivienda del calor mediante el cierre de persianas y toldos en las fachadas expuestas al sol y ventilar en las horas más frescas del día.

Durante los momentos de mayor temperatura, se insta a permanecer en casa y refrescarse con paños húmedos o duchas, así como optar por una alimentación ligera basada en frutas, verduras, gazpachos y ensaladas, en línea con la dieta mediterránea.

Igualmente, se insiste en la necesidad de protegerse del sol en las horas centrales del día con ropa ligera, gorra o sombrero y protección solar para prevenir insolaciones y cáncer de piel. También se a la prudencia para evitar salidas, ejercicio físico o esfuerzos intensos en las horas de más calor. En el caso de personas en tratamiento médico, recomiendan acudir al centro de salud ante la aparición de síntomas no habituales.

Además, se remarca la importancia de extremar las precauciones en bebés y niños pequeños, así como de prestar especial atención a las personas mayores que vivan solas, para lo que aconsejan el apoyo de familiares, vecinos o, en su defecto, la intervención de los servicios sociales municipales.