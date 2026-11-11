La Comunidad activa el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en fase de Preemergencia

Archivo - Archivo.- Personas con paraguas bajo la lluvia - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid (ASEM 112) ha activado en fase de preemergencia el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la región (Inuncam) ante los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias y viento.

Así, debido a la lluvia y el fuerte viento que se está produciendo en la Comunidad de Madrid, desde la ASEM112 se ha pedido extremar la precaución si se va a coger su vehículo privado.

Además, se insta a adecuar la velocidad a las condiciones de la vía y a las circunstancias meteorológicas y retirar elementos que puedan caer a la vía pública de terrazas y balcones como macetas y mobiliario, además de no caminar por zonas arboladas. En último término, ante cualquier emergencia, llamar siempre al 112.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso amarillo por lluvia este miércoles en la Comunidad de Madrid y ha activado el aviso naranja por viento en toda la región desde la tarde hasta la madrugada del jueves.

En concreto, el aviso amarillo por lluvias estará activo desde las 15 hasta las 23.59 horas del jueves en toda la región, con acumulaciones previstas de 15 litros por metro cuadrado en una hora en todo el territorio madrileño y de hasta 60 litros de agua acumulada en 12 horas en la Sierra, Sur, Vegas y Oeste. La probabilidad de que se alcancen las precipitaciones previstas se sitúa entre el 40% y el 70%.

Por su parte, el aviso por viento estará activo desde las 18 horas de este miércoles hasta las 3 horas del jueves, con rachas de viento que pueden llegar a alcanzar máximos de 100 kilómetro por hora en la Sierra y de 90 kilómetros por hora en el resto de la región. La probabilidad de que se alcancen estas rachas máximas, con viento del suroeste, se sitúa entre el 40% y el 70%.