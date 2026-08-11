La Comunidad activa el plan de Protección Civil por el eclipse y rechaza nuevas restricciones en montes

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, junto al consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, durante el comité de emergencia por el incendio en Lozoyuela, a 17 de julio de 2026. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid activará el Plan Territorial de Protección Civil (PLATERCAM) en su Situación Operativa 0 con motivo del eclipse total de Sol de este miércoles y reforzará sus dispositivos de prevención y emergencia ante el riesgo de incendios forestales y la afluencia de visitantes, aunque considera que no es necesario establecer nuevas restricciones para el acceso de vehículos a motor a los montes, ya que esta circulación "ya se encuentra prohibida con carácter general".

Así consta en la respuesta remitida por el Gobierno regional al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, después de que la Delegación solicitara restringir durante el eclipse el acceso peatonal fuera de los puntos de observación autorizados en la Sierra de Guadarrama y la Cuenca Alta del Manzanares, así como prohibir la circulación de vehículos a motor en los montes públicos de la región.

En este sentido, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, considera que la circulación por estas zonas de monte ya están restringidas, al tiempo que ha animado a la Delegación del Gobierno a adoptar medidas adicionales si así lo considera en virtud de sus competencias.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la Comunidad señala que ha analizado la coincidencia del eclipse con la época de peligro alto de incendios durante los meses de planificación y asegura que cuenta con el despliegue operativo completo previsto en el Plan de Protección Civil de Emergencia ante Incendios Forestales (INFOMA).

A este dispositivo se sumará la activación del PLATERCAM en Situación Operativa 0, una fase que implica seguimiento preventivo y preparación para la movilización inmediata de los recursos competentes ante cualquier incidente.

REFUERZO DE PERSONAL

Entre las medidas previstas figura el refuerzo de las patrullas de los Agentes Forestales para intensificar la vigilancia de los accesos cerrados a los montes y garantizar el cumplimiento de las restricciones de prevención de incendios.

También se reforzará el servicio de atención de llamadas del 112 y los Bomberos de la Comunidad monitorizarán posibles incidentes que puedan afectar a las zonas previstas para la observación del eclipse.

Asimismo, se incrementará la disponibilidad operativa del Equipo de Respuesta Inmediata Voluntaria de Emergencias (ERIVE) y, si fuera necesario, la Comunidad activará el sistema ES-Alert para emitir avisos sobre posibles evacuaciones, rutas de escape o restricciones perimetrales.

LA COMUNIDAD DEVUELVE A DELEGACIÓN LA REGULACIÓN DEL TRÁFICO

En materia de movilidad, el Ejecutivo autonómico ha señalado que la eventual limitación de la circulación de vehículos en las carreteras regionales que dan acceso a las zonas de observación deberá ser articulada, "en su caso", por la Delegación del Gobierno, en coordinación con la Guardia Civil, al tratarse de vías cuya vigilancia del tráfico interurbano corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Frente a la petición de Delegación de prohibir los vehículos a motor en los montes públicos, la Comunidad sostiene que no considera necesaria una limitación adicional, dado que esa circulación "ya se encuentra prohibida con carácter general" en virtud de la normativa forestal y de protección de la naturaleza.

El Gobierno regional sí detalla los controles de acceso existentes en algunos de los principales espacios naturales que podrían concentrar visitantes.

Así, en Peñalara existe un aforo máximo de 945 visitantes y 250 plazas de aparcamiento en Cotos, mientras que, cuando se alcanza habitualmente el 80% de ocupación, se avisa a la Dirección General de Tráfico para que pueda restringir los accesos.

En La Pedriza funciona una barrera de acceso durante el periodo estival, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, con restricciones en función de la ocupación y la franja horaria. El valle de La Barranca, en Navacerrada, cuenta también con una barrera de control y un aparcamiento superior limitado a 200 vehículos.

La Comunidad ha advertido además de que podrían verse afectados otros aparcamientos gestionados por los ayuntamientos, especialmente los de las Dehesas de Cercedilla, las Presillas de Rascafría y otras áreas recreativas.

Por ello, el Gobierno regional ha devuelto la solicitud de la Delegación del Gobierno y ha pedido que, dentro de sus competencias, "valore la adopción de las medidas oportunas" para ordenar y controlar la movilidad en los accesos afectados y reforzar así la seguridad de las personas y la eficacia del dispositivo preventivo.