La Comunidad adopta medidas de protección por la gripe aviar tras detectar tres brotes en apenas un mes

Al brote en la granja de Valdemoro le precedió un foco en Alcobendas, y esta misma semana se han registrado nuevos casos en Móstoles y Alcorcón

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid ha anunciado la adopción de medidas específicas de protección en relación con la gripe aviar después de detectar tres brotes de influenza aviar altamente patógena (H5N1) en apenas un mes, como el de la explotación agrícola de Valdemoro, o los casos más aislados de Alcobendas, Móstoles y Alcorcón.

Debido a la situación originada por los brotes, el Ejecutivo regional ha decidido que las medidas de prevención se centren en los municipios de Móstoles, Leganés, funalabrada, Boadilla del Monte, Arroyomolinos, Alcorcón, Brunete, Villaviciosa de Odón, Navalcarnero, Moraleja de Enmedio, Humanes de Madrid, Sevilla la Nueva, Getafe y la zona suroeste de la ciudad de Madrid.

Las medidas adoptadas incluyen la prohibición de utilización de ciertas especies de pájaros --de la clase anseroiformes y charadriiformes-- como reclamo de caza, o la cría de patos y gansos con otras aves de corral y la cría de aves de corral al aire libre, según queda recogido en la disposición de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, incluida en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

También queda prohibido el suministro de agua a las aves de corral procedente de depósitos de agua --los cuales deben quedar siempre lo "suficientemente protegidos"-- donde puedan acceder aves silvestres. Asimismo, deberán extremarse las medidas de bioseguridad en las explotaciones de cría de aves de corral de cualquier tipo, y se prohibirá la presencia de aves de corral o cautivas en los centros de concentración de animales.

De hecho, esta última prohibición alude también a la presencia de aves de corral y otras aves cautivas en los certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales. Todas estas medidas estarán en vigor hasta el 11 de noviembre, según recalca la resolución de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

TRES BROTES EN APENAS UN MES

Estas medidas de seguridad y prevención surgen después de que en apenas un mes la Comunidad de Madrid detectara tres brotes de gripe aviar, el más destacado de ellos el pasado 1 de octubre en la localidad de Valdemoro, donde se vio afectada una explotación ganadera y hubo que sacrificar a más de 400.000 gallinas.

Sin embargo, antes de este incidente, el 22 de septiembre, se había registrado ya otro foco de influenza aviar altamente patógena en aves silvestres en un parque de Alcobendas. Más recientemente, el 13 de octubre se confirmaron dos nuevos focos en aves silvestres, en seis ocas y tres gansos del Nilo en Móstoles y un parque de Alcorcón.

La influenza aviar es una enfermedad producida por varios subtipos de virus de la influenza, los cuales pueden clasificarse, según la gravedad de la enfermedad que provoca en las aves de corral, en influenza aviar de baja patogenicidad --que suele causar una enfermedad leve-- o en influenza aviar de alta patogenidad.

En este caso se ha detectado el segundo tipo de enfermedad, que tiene un carácter sistémico y es extremadamente contagiosa, llegando a registrar una elevada mortalidad en 24 horas en explotaciones avícolas comerciales. Hasta la fecha no hay evidencias de que el subtipo H5N1 tenga capacidades zoonósica significativa, es decir, que su capacidad de transmitirse a las personas es muy reducida.

En cualquier caso, este virus no puede ser transmitido a los humanos a través de la carne de ave cocinada, los huevos o productos procesados derivados de ellos. En España, el primer foco de influenza aviar de alta patogenicidad de la temporada 2025/2026 se registró en marzo en un ejemplar de halcón peregrino, y hasta la fecha se han declarado 38 focos en aves silvestres y dos en aves cautivas.