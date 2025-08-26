La Comunidad afea al Gobierno la falta de información con el reparto de menores y apunta a recursos "sobresaturados"

Archivo - La consejera de sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha afeado este martes al Gobierno de España el no contar con información sobre las actualizaciones del reparto de menores migrantes y ha apuntado a que "todos los dispositivos están sobresaturados" en la región.

Las palabras de la consejera llegan porque está previsto que el Consejo de Ministros apruebe este martes un Real Decreto que detallará la capacidad ordinaria de acogida de cada una de las comunidades autónomas, es decir, el número de menores migrantes no acompañados que pueden acoger, según han confirmado a Europa Press fuentes ministeriales.

En declaraciones a los medios desde San Sebastián de los Reyes, Matute ha asegurado que la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, no tiene tampoco ninguna novedad al respecto. Al hilo, se ha quejado porque "muchas veces" reciben la información por "los medios de comunicación" y cree que se debería trabajar "en despachos y de forma seria".

La consejera ha pedido esperar a "ver lo que aprueban" para poderse posicionar. Aún así, ha manifestado que en el Gobierno regional "preocupa mucho cómo se están tomando estas decisiones", a la vez que ha censurado que no se cuente con las comunidades en el proceso.

En este sentido, la responsable regional ha calificado a los migrantes como una gente que "está absolutamente débil y vulnerable" y ha declarado que le "apena" la política migratoria del Gobierno "en un país donde no existe" una norma "reglada para este acogimiento".

"Creo que tienen un problema muy importante en el Gobierno de España, uno de los muchos", ha expresado para después insistir en que el Ejecutivo hace que quienes salen de sus países "incluso mueren antes de llegar" a España y que se les hace caer "en manos de las mafias".

Aún así, Matute ha insistido en que "todas las personas independientemente de su edad" tienen derecho a ser "tratados y atendidos con absoluta dignidad".