Comunidad afea el Gobierno votar en contra del presupuesto de CRTM y le reprocha su falta de financiación del transporte

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha censurado este martes el voto en contra del Gobierno de Pedro Sánchez al Anteproyecto de Presupuestos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) para 2026, con una inversión de 3.100 millones de euros, y le ha reprochado su falta de financiación al transporte público madrileño.

El Consejo de Administración del CRTM, donde están representadas todas las administraciones, se ha reunido este martes para abordar las cuentas del próximo año, una cita en la que los representantes del Ejecutivo central, tanto del Ministerio de Transportes --Sara Hernández, secretaria general de Movilidad Sostenible-- como de la Delegación del Gobierno --la subdelegada, Pilar Trinidad--, se han posicionado en contra del anteproyecto.

"El compromiso de Óscar Puente --ministro de Transportes y Movilidad Sostenible-- con las redes sociales es absoluto, pero con la financiación del transporte público en Madrid es prácticamente nulo", ha afeado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín.

En este sentido, el también portavoz del Gobierno ha censurado que el Ejecutivo central se posiciones en contra "de una inversión de más de 3.100 millones de euros para financiar casi 1.800 millones de viajes". "La vergüenza de ser la Administración que menos aporta ha debido impedirles votar a favor", ha ironizado.

Según ha remarcado García Martín, desde que Pedro Sánchez es presidente, "el Gobierno central nunca ha incrementado su aportación ordinaria para financiar el transporte en Madrid, que representa poco más del 6% del total de aportaciones de las Administraciones públicas". Frente a ello, ha remarcado, la Comunidad de Madrid está cubriendo casi el 80% de la financiación.

MINISTERIO DE TRANSPORTES

Por su parte, desde el departamento que dirige Óscar Puente han explicado que el anteproyecto de presupuesto contempla una rebaja del 2% para 2026, lo que supone más de 30 millones de euros menos respecto al año previo, y un total de 1.771,96 millones de viajes, cifra inferior a la de 2025 (-0,37%).

"Este planteamiento evidencia la falta de voluntad del CRTM y de la Comunidad de Madrid para fomentar el uso del transporte público mediante la garantía de niveles de calidad suficientes", han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio.

En este sentido, los representantes del Gobierno central en la reunión han votado en contra al considerar que la Comunidad de Madrid "hace agonizar al transporte público de la región con un presupuesto continuista que no afronta el riesgo creciente de saturación, especialmente en el Metro, como está ocurriendo en las últimas semanas con un caos absoluto que Ayuso se muestra incapaz de resolver".

Frente a ello, han subrayado, el Gobierno central "es la única administración que ha incrementado y mantenido su esfuerzo de financiación en el transporte público de la Comunidad de Madrid", con una aportación que pasa de 126 millones de euros (como ayuda directa) a más de 570.

En concreto, en 2025, la aportación del Ministerio incluye una ayuda directa al Consorcio de 126,89 millones de euros, a la que se suman otros 109 millones de euros por el descuentos a tarifas al transporte público durante el primer semestre de 2025 (a lo que habría que añadir la aportación del segundo semestre, aún por determinar).

También recoge otros 16,9 millones de euros por descuentos a tarifas de servicios públicos urbanos de ayuntamientos de la Comunidad durante el primer semestre de 2025 (a lo que habría que añadir la aportación del segundo semestre, aún por determinar) y la condonación de aproximadamente 190 millones de euros al CRTM por la excepción en la liquidación con Renfe por el uso de sus abonos (importe asumido por el Ministerio a Renfe).