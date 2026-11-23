Archivo.- Numerosas personas sostienen una pancarta con lema 'La profe luchando también está enseñando' durante una concentración de la comunidad educativa - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García Gómez, ha tildado de "sorprendente" una marcha lenta de vehículos y bicicletas convocada para este martes por los sindicatos educativos en huelga que "perjudicará" a los madrileños y ha pedido garantizar la seguridad

En concreto, en el marco de la huelga indefinida en la enseñanza no universitaria que arrancó el pasado 14 de octubre, se ha llamado a realizar una marcha lenta de vehículos con ocho columnas que partirán de San Agustín de Guadalix, Colmenar Viejo, Collado Villalba, Navalcarnero, Parla, Aranjuez, Arganda y Alcalá para confluir en Sol, mientras que cuatro columnas de bicicletas partirán desde distintos puntos de la capital para confluir en Cibeles.

En este marco, se prevén complicaciones circulatorias en hora punta en los accesos a la capital por la A-1, la A-2, la A-3, la A-4, la A-5, la A-6, la A-42 o la M-607, así como en la M-30, donde está previsto que los coches, a los que se pide circular a un máximo de 20 kilómetros por hora, confluyan sobre las 8.15 horas, antes de dirigirse hasta Sol.

"Es una convocatoria ciertamente sorprendente porque lo que va a hacer es perjudicar a los ciudadanos madrileños. Si lo que buscan es hacerse notar, se van a hacer notar, pero en perjuicio de los ciudadanos madrileños", ha subrayado el consejero durante una visita a las obras del tercer carril de la M-607 entre Tres Cantos y Colmenar Viejo.

Así, ha recalcado que una movilización de ese tenor "pone en riesgo la seguridad en el tráfico" y ha llamado a las autoridades competentes en la materia a garantizar la "seguridad" con "control y decisión". Al hilo, ha instado a evitar que los madrileños sean "rehenes de estas reivindicaciones que están utilizando métodos que al final acaban perjudicando al conjunto de todos".