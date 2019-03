La Comunidad alarga la "vida útil" del vertedero de Alcalá hasta septiembre

Publicado 13/03/2019 12:49:00 CET

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha comunicado a la Mancomunidad del Este que la "vida útil" del vertedero de Alcalá de Henares se prolongará unos meses, previsiblemente hasta el mes de septiembre, pues no debe computar a términos de capacidad el cubrimiento de tierra que se hace en las diversas capas de residuos.

Así lo indica el director general de Medio Ambiente y Seguridad, Luis del Olmo, en una carta dirigida a la Mancomunidad en referencia a los cálculos manejados para el cese de vertidos en el quinto vaso del vertedero, y que el organismo estimaba para el mes de abril. La Mancomunidad solicitaba a la Comunidad posibles medidas transitorias para depositar los residuos una vez colmate el vertedero de Alcalá.

En esa misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, el director general expone que para el cálculo de la cota de superación de 634 metros estimados en el quinto vaso, se ha incluido por parte de la Mancomunidad el "sellado". Con ello, hace mención a la capa de tierra que se pone para compactar la basura y minimizar sus olores.

"Esta diferencia de criterio supone que el volumen que se ha descontado en estos cálculos para emplear el sellado debe ser considerado capacidad disponible en el vertedero para depositar residuos. Por ello sería muy importante que tus servicios técnicos procediesen a un nuevo cálculo del número de meses que le resta al vertedero para llegar a su colmatación", indica este cargo de la Consejería de Medio Ambiente para recalcar que la autorización ambiental avala ese criterio.

El director general expone en la carta que "a la vista de la posibilidad" de que "ajustándose al proyecto de relleno autorizado", la "fecha de finalización de la vida útil del vertedero sea posterior" a la que manejaba el ente, solicita por tanto un nuevo calculo sobre el volumen de residuos que permita continuar con la actividad del quinto vaso durante más meses.

Fuentes de la Mancomunidad del Este han señalado a Europa Press que esta interpretación de la autorización ambiental por parte de la Comunidad de Madrid sobre la capacidad de depositado de residuos alarga los cálculos a colmatación a 4 o 5 meses. Previsiblemente el límite de capacidad con ese criterio se alcance en septiembre.

Por tanto, desde la entidad se va a continuar remitiendo a la Consejería de Medio Ambiente los informes y datos de depositado de residuos del vertedero de Alcalá, pero insisten en que no se da una solución transitoria una vez colmate el quinto vaso de esta instalación, pues la Mancomunidad no tiene alternativas actualmente (la instalación de Torrejón está clausurada y la planta de Loeches no está abierta).

De hecho, consideran que esta "triquiñuela" en la interpretación de la capacidad del vertedero consigue "sacar el debate" sobre la gestión de los residuos ante la futura colmatación "fuera de las elecciones de mayo", si bien se acatará ese criterio.

No obstante, las mismas fuentes quieren saber si en la planta de tratamiento de residuos de Loeches, donde la Comunidad aportará una inversión de 57 millones (el 50%), el Ejecutivo regional aboga primero por iniciar la actividad con el primer vaso en lugar de la planta y la maquinaria de tratamiento. Ello permitiría poder depositar residuos en ese vaso empaquetados de forma conveniente, sin que la Consejería de Medio Ambiente haya aclarado si apuesta por ese criterio.