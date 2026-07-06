La Comunidad alcanza los 2.000 pollos de buitre negro anillados en la Sierra de Guadarrama desde 1997

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, junto a Agentes Forestales - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha alcanzado los 2.000 pollos de buitre negro anillados desde el inicio del programa de seguimiento y conservación de esta especie en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en 1997, una iniciativa que ha permitido consolidar una de las colonias reproductoras más importantes de España.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha supervisado este lunes una jornada de anillamiento desarrollada por el Grupo de Intervención en Altura (GIAM) del Cuerpo de Agentes Forestales en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del Alto Lozoya.

Según ha destacado el Gobierno regional en un comunicado, el programa ha favorecido el asentamiento de 185 parejas reproductoras en el Valle del Lozoya, reforzando el papel de la Comunidad de Madrid en la conservación de esta especie amenazada.

El seguimiento de los ejemplares ha permitido conocer la evolución de la población durante casi tres décadas, así como profundizar en aspectos relacionados con su biología, hábitos alimentarios y estado sanitario. Los estudios también han servido para investigar la incidencia de enfermedades como la gripe aviar o el virus del Nilo Occidental, y analizar la presencia de parásitos y microplásticos.

La campaña de seguimiento comienza cada año en febrero con el control de la colonia reproductora y se prolonga hasta septiembre, cuando se comprueba el vuelo de los jóvenes. Durante el proceso, los pollos reciben una anilla metálica oficial y otra de PVC de alta visibilidad que permite identificarlos a distancia, además de someterse a controles biométricos.

144 ACTUACIONES EL AÑO PASADO

El Ejecutivo madrileño ha destacado también el trabajo del Grupo de Intervención en Altura del Cuerpo de Agentes Forestales, especializado en actuaciones relacionadas con la conservación de la biodiversidad, como rescates de fauna protegida, trabajos en árboles y cortados rocosos o construcción y reconstrucción de nidos.

Durante 2025 esta unidad llevó a cabo 144 actuaciones, de las que 80 estuvieron relacionadas con el buitre negro, mientras que en el primer semestre de 2026 ya ha realizado 89 intervenciones, 51 de ellas vinculadas a esta especie.

Además de su actividad en la región, el GIAM ha colaborado con las autoridades de Portugal en la reconstrucción de nidos de buitre negro en el Parque Natural del Douro Internacional y presta apoyo a AENA y a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en actuaciones desarrolladas en el entorno del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.