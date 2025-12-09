La Comunidad alcanza el millón de contadores de agua con servicio de telelectura integrado

Archivo - Contador automático del Canal de Isabel II - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha alcanzado este mes de diciembre el millón de contadores de agua con servicio de telelectura integrado, un "hito" para la empresa pública Canal de Isabel II en el marco de su estrategia de digitalización del servicio, que tiene como objetivo culminar 2026 con la totalidad de los equipos conectados al sistema.

Estos dispositivos registran de forma automática el consumo de agua cada hora y transmiten estos datos diariamente de forma remota. Esto permite multiplicar por 1.460 los datos disponibles frente a la tradicional lectura presencial realizada cada dos meses, según ha señalado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Estos dispositivos permiten una mejor gestión del agua en el ámbito doméstico, a la par que proporcionan información para "optimizar el funcionamiento" de la red. Una de estas vías es el "análisis de patrones de consumo", unos datos con los que la empresa puede realizar una planificación más eficiente de la demanda.

Los servicios asociados a la telelectura, así como la instalación y conexión del propio contador, son gratuitos para los usuarios, que pueden consultar sus consumos detallados y establecer sus alertas desde la Oficina Virtual de Canal de Isabel II.

AVISO DE CONSUMO "ANÓMALO"

El análisis de esa información ha permitido avisar, en los últimos dos años y medio, a más de 84.000 clientes cuyos patrones de consumo resultaban "anómalos". Estos avisos han derivado en más de 75.000 reparaciones que han supuesto un ahorro de unos 17 hectómetros cúbicos de agua, más del 3% del consumo total.

Las alertas personalizadas pueden configurarse tanto por superar un nivel de uso de agua diario u horario, como por no alcanzar un mínimo establecido. Más de 6.700 usuarios han configurado ya estas alarmas, que permiten comprobar si existe gasto indebido o incluso si deja de registrarse pese a haber gente en el inmueble.

Este último aspecto es de utilidad para detectar posibles fugas, okupaciones en inmuebles que durante una temporada han quedado vacíos, o incluso para identificar posibles incidencias en el domicilio de personas mayores o dependientes cuando no se alcanza el consumo mínimo.