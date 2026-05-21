La Comunidad alerta de altos niveles de polen de gramíneas y olivo e insta a alérgicos a adoptar medidas preventivas

Archivo - Mujer con mascarilla paseando por un parque - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha advertido a los alérgicos ante altos niveles de polen de gramíneas y olivo que se registrarán este jueves y viernes en gran parte de la región, según los datos de la Red Palinocam y por los que recomiendan a los alérgicos adoptar medidas preventivas y seguir el tratamiento médico prescrito por su médico.

En concreto, se registran niveles altos de polen de gramíneas en Alcalá de Henares, Alcobendas, Aranjuez, Coslada, Getafe y Las Rozas, así como en los barrios de Arganzuela, Salamanca y Ciudad Universitaria de Madrid. En Collado Villalba el riesgo se considera medio, según ha informado Salud Madrid.

En lo que se refiere al polen de olivo, este jueves y viernes estará activo el nivel alto en Alcalá de Henares, Alcobendas, Aranjuez, Getafe y Arganzuela y el barrio de Salamanca; mientras que en Coslada será de nivel medio y los puntos de detección de Collado Villalba, Las Rozas y Ciudad Universitaria registrarán riesgo bajo.

Salud Madrid también ha advertido de niveles altos de polen de llanentes en Alcobendas y Getafe; mientras que en Alcalá de Henares, Arganzuela y Barrio Salamanca será medio; y en Aranjuez, Collado Villalba, Coslada, Getafe, Las Rozas y Ciudad Universitaria el nivel de riesgo es bajo.

En este contexto, desde Salud Madrid se ha recomendado a los alérgicos tomar las medidas preventivas adecuadas y seguir el tratamiento prescrito por su médico.

RECOMENDACIONES PARA LAS PERSONAS ALÉRGICAS

Entre las recomendaciones que recoge la Consejería de Sanidad para aliviar la alergia en periodos de niveles elevados de polen son evitar el contacto directo con las plantas productoras del polen, mantener limpias manos y la cara o seguir la prescripción médica en relación a los medicamentos antihistamínicos.

Además, también es aconsejable viajar con las ventanillas del coche cerradas, evitar el contacto del polen con las mucosas empleando gafas de sol y mascarillas o utilizar filtros de aire en las viviendas o vehículos.