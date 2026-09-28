La Comunidad alerta ante un "populista" 'decreto Maricarmen' que "matará" el mercado del alquiler

Archivo - El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha advertido este lunes ante las medidas que está apuntado el sector "más radical" del Gobierno central para el conocido como 'decreto Maricarmen', que ve "intervencionista, populista" y un ataque a la propiedad privada.

"Lo que vamos a hacer es definitivamente matar el mercado del alquiler", ha advertido el consejero madrileño en declaraciones a los medios en el Centro de Educación Especial Inmaculada Concepción, en Carabanchel.

Aunque ha remarcado que habrá que esperar a ver cómo se plasma este real decreto sobre vivienda, Rodrigo ha indicado que con las medidas que están planteando desde "los sectores más radicales del gobierno de Pedro Sánchez, que se llevan fatal con el resto de los miembros del Consejo de Ministros" no se llegará a "un buen puerto".

"La sensación que yo tengo es que va a ser un decreto intervencionista, populista, que lo único que va a hacer es atacar el derecho a la propiedad privada y no creo que mejore la situación de la vivienda en España y menos en Madrid", ha argumentado.

En esta línea, ha advertido que habrá una falta de seguridad jurídica que provocará la caída de la oferta de alquiler. "Nadie va a querer alquilar sus viviendas porque no va a querer meter a personas vulnerables, ni a familias con niños, ni a mayores", ha alertado.

Así, ha censurado este tipo de políticas intervencionistas en materia de vivienda y ha remarcado que, si sale adelante el decreto, se irá "de mal en peor". "El señor Pedro Sánchez tuvo ocho años para solventar los desahucios. Desde que gobierna hemos tenido más cerca de 300.000 desahucios, sobre todo en Cataluña. Y después de ocho años pretende solventar un problema en cuatro días. Creo que vamos mal y vamos de mal en peor", ha zanjado.