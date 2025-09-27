La Comunidad amplía los medios de bomberos y forestales para la extinción del fuego de Peñalba de la Sierra

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha ampliado los medios desplegados para ayudar en las labores de extinción del fuego de Peñalba de la Sierra (Guadalajara), que continúa en Nivel 2, ha informado Emergencias Comunidad de Madrid.

Así, se han enviado dos Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales Helitransportadas, catorce dotaciones por tierra de Bomberos de la Comunidad de Madrid y efectivos de Brigadas Forestales.

En la zona, trabajan ya un total de 30 medios, 10 de ellos aéreos, compuestos por 130 efectivos, según informa en su cuenta de X el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Castilla-La Mancha.

El incendio fue detectado en el paraje del Pico del Lobo, en Peñalba de la Sierra, entidad menor de Cardoso de la Sierra. El aviso se notificó a las 8.13 horas de este domingo por la llamada de un particular.

La causa probable de este incendio forestal podría ser un rayo, tal y como indicaba este martes el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar.