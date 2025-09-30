La Comunidad anuncia dos nuevos programas contra la violencia sexual y los ciberdelitos para menores infractor

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha avanzado este martes la puesta en marcha de dos nuevos programas de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI), destinados a dar respuesta al incremento de los delitos de violencia sexual y de ciberdelincuencia entre los jóvenes.

Durante la presentación de la memoria anual de este organismo, García Martín ha destacado que "nueve de cada diez jóvenes que pasan por los centros de la agencia madrileña no vuelve a delinquir", lo que ha atribuido tanto al "compromiso" de los cerca de 800 profesionales como al "éxito" de los programas educativos y de inserción laboral.

"El dato de que nueve de cada diez jóvenes que pasan por los centros de la agencia madrileña no vuelven a delinquir no es solamente un objetivo, sino que es un acicate para que esa cifra pueda ser todavía mejor en los próximos años y podamos seguir dando una segunda oportunidad a todos esos chicos que pasan por centros de la ARRMI", ha manifestado el consejero.

García Martín ha destacado que el Ejecutivo regional se ha centrado en estos dos cursos debido al "repunte" tanto de delitos vinculados a la violencia sexual como a los delitos en el ciberespacio. "Los veníamos ya desarrollando, pero los vamos a reforzar de manera muy notable para dar respuesta a ese incremento que hemos detectado", ha señalado.

Además, el consejero ha abundado en que estos programas son complementarios al resto de la población y de la formación y talleres que se vienen desarrollando en los centros académicos de la mano de la Consejería de Educación.

LOS CENTROS ARRMI ATIENDEN A MÁS DE 3.000 JÓVENES EN 2024

En 2024, los centros de la ARRMI atendieron a 3.043 menores, un 10 por ciento menos que en 2023. El 81 por ciento eran hombres y el 19 por ciento restante, mujeres; además, la mayoría, un 64 por ciento, tenía 17 años o más, si bien es cierto que la Comunidad ha detectado un "rejuvenecimiento" del perfil con un aumento del diez por ciento en el grupo de 14 a 16 años.

El consejero ha destacado que los 17 centros madrileños ofrecen a los jóvenes formación reglada --Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Formación Profesional básica--, talleres prelaborales como cocina o jardinería y programas de mediación laboral. El pasado año, 575 menores participaron en estos últimos, que derivaron en 460 contratos de trabajo.

Según los datos de la memoria, las medidas judiciales dadas de alta descendieron un 22 por ciento en 2024. Destaca el retroceso del 27,7 por ciento en las no privativas de libertad, frente a un aumento del ocho por ciento en internamientos, en parte por resoluciones de años anteriores ligadas al repunte de delitos graves de bandas juveniles.

Los delitos más frecuentes fueron lesiones (18%), robos con violencia (15%) y hurtos (12%), con una reducción conjunta del 28%. En cambio, aumentaron los ciberdelitos relacionados con amenazas y coacciones (+12%) y los vinculados a drogas (+5%).

"La mejor inserción social es a través del empleo", ha recalcado García Martín, quien ha subrayado que Madrid registra la menor tasa de delincuencia juvenil de España (6,6 por cada mil habitantes, cinco puntos menos que la media nacional), aunque ha advertido de que "no nos conformamos" y se seguirán reforzando los programas de prevención y reinserción.