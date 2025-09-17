La Comunidad aparca las dos zonas únicas de tarifas de transporte público por las bonificaciones en vigor

Archivo - Archivo.- Una persona valida su abono en los tornos de entrada del metro - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid sigue estudiando la posibilidad de simplificar en dos únicas zonas tarifarias el transporte público en la región --la A, para Madrid capital, y la B, para el resto de la región-- pero de momento el proyecto tendrá que seguir esperando hasta saber si se mantendrán las bonificaciones extraordinarias al transporte público acordadas tras el Covid y vigentes todavía este año.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) está estudiando los "informes de viabilidad" para reducir a dos únicas zonas tarifarias, aunque el Gobierno regional asegura no poder "aventurarse" a tomar una decisión definitiva ante un transporte público todavía "subvencionado".

Así lo ha indicado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en un desayuno informativo en la Consejería en el que ha recordado que actualmente el transporte público tiene una subvención extraordinaria por parte de las administraciones públicas, de un 30% de la Administración General del Estado y otro 30% de la propia Comunidad de Madrid.

Esta fue una de las promesas electorales para esta legislatura de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, una medida que, según se dijo entonces, en 2023, supondría un ahorro de hasta 180 euros para más de 3,6 millones de usuarios.

La entonces candidata del PP propuso que las zonas B1, B2, B3, C1 y C2 se convirtieran en una única zona B, con la tarifa normal de la B1, de modo que solo habría dos zonas tarifarias: la A para la capital y la B para el resto de la región.

"En base a esa subvención, en los próximos años tendremos que valorar si esas tarifas las podemos aplicar o no las podemos aplicar, pero de momento el transporte público está subvencionado", ha apuntado el consejero.

En este sentido, ha indicado que según avance la legislatura, se estudiará "si existe esa posibilidad de implantar las dos únicas tarifas", algo que se irá viendo "pero siempre unido a esa vinculación específica de que al día de hoy está subvencionado".