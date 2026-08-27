La Comunidad aprobará la próxima semana las ayudas en vivienda para afectados por el incendio de la Sierra Oeste

Un vecino observa su vivienda calcinada en Pelayos de la Presa - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene previsto aprobar en el Consejo de Gobierno del próximo miércoles el plan de medidas en vivienda destinadas a atender a las familias damnificadas por los incendios forestales de julio en la Sierra Oeste, con ayudas al alquiler de hasta 1.500 euros por un año y viviendas de la Agencia de Vivienda Social (AVS) para los más vulnerables.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció a finales de julio la puesta en marcha de un paquete de ayudas urgentes de vivienda con una dotación de 30 millones de euros para el realojo temporal de los afectados que no pudieran regresar a sus hogares.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha detallado este jueves que habrá una línea de ayudas al alquiler por un importe máximo de 1.500 euros y hasta un año de duración para que puedan "organizar nuevamente" su vida. En este caso, está destinada a los afectados "siempre que sea su primera vivienda" la dañada.

De forma paralela, el Gobierno regional pondrá a su disposición inmuebles disponibles de la Agencia de Vivienda Social (AVS) "amueblada y apta para entrar a vivir" en el caso de las familias que cumplan "una serie de requisitos específicos, especialmente los más necesitados".

En este caso, ha indicado que serán "viviendas que se encuentran en el entorno, algunas de ellas de los municipios afectados y otras en otros municipios a lo mejor algo más alejados" pero, en cualquier caso, serán los afectados los que "tendrán la oportunidad de decidir en qué vivienda y en qué municipios se van a quedar hospedados".

"Actualmente de los que se han quedado sin vivienda están siendo hospedados en hoteles y hostales, y desde luego ahora mismo con esas ayudas que les digo que vamos a generar, van a tener la oportunidad de vivir en unas viviendas de una manera firme, consolidada y de una manera temporal, hasta que se solvente esa situación con los incendios en sus propias viviendas", ha remarcado el consejero en declaraciones a los medios en Quijorna.

Según adelantó el Ejecutivo autonómico, junto a las soluciones de carácter inmediato, este plan también incorpora una tercera línea dirigida a acelerar la recuperación de las propiedades perjudicadas, con subvenciones para acometer las obras necesarias de reparación y reconstrucción de los inmuebles.

En este caso, podrán acogerse a estas ayudas los propietarios de su vivienda habitual y los inquilinos cuyo domicilio haya resultado afectado. También se extenderán a quienes sean titulares de hogares alquilados que constituyan la residencia principal de sus arrendatarios.

"No vamos a dejar a nadie atrás", ha remarcado este jueves el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, que ha recordado además que su departamento también ha adjudicado actuaciones urgentes por más de 4 millones de euros en carreteras dañadas por los incendios "que se han visto afectadas en materia de rodadura, de firmes, de señalítica" con el objetivo de que "vuelvan a ser seguras y no haya ningún problema".