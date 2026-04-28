La Comunidad apuesta por buses rápidos en desarrollos del sureste ante falta de suelo óptimo para Metro en ciertas zonas

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo (7d), participa en un desayuno organizado por Europa Press, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid apuesta por un sistema de autobuses rápidos en los desarrollos del sureste de la capital ante la falta de "suelo óptimo" para que llegue el Metro a ciertas zonas, como puede ser El Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro.

De esta manera lo ha afirmado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en los 'Desayunos Madrid, de Europa Press, donde ha recordado que sí hay una estación prevista que dará servicio de Metro a Los Ahijones y Los Berrocales, también en Vicálvaro.

"Es un apeadero, un nudo de movilidad, va a ser realmente en la Línea 9, en esa línea que nace especialmente en este caso desde Puerta de Arganda hacia arriba, va hacia Madrid y hacia el municipio de Arganda. Actualmente lo que hemos hecho es ahí empezar a trabajar en esa nueva estación y lo que hemos hecho es sacar la licitación del proyecto", ha incidido.

En el caso del resto, ha señalado que van aparejados a un sistema especial de autobues rápidos que dan cobertura a donde no puede llegar el Metro porque en algunos la calidad del suelo "no es la más óptima" y no quieren ocasionar problemas "que se tuvo en su momento en otros municipios".

Por ello, ha aseverado que se sigue trabajando en los planes de movilidad y en acercar el transporte público a toda la capital, de la mano del Consorcio Regional de Transportes y junto con al Ayuntamiento de Madrid y la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

"Lo que sí que le puedo garantizar a todos esos nuevos vecinos que van a ir a esos nuevos desarrollos urbanísticos es que en colaboración con el propio Ayuntamiento de Madrid van a tener un transporte rápido, fiable y eficaz", ha explicado.

En enero, la Comunidad de Madrid volvió a licitar el contrato para la construcción de una nueva estación en la Línea 9 de Metro (Paco de Lucía-Arganda del Rey) que dará servicio a los futuros desarrollos urbanísticos de Los Ahijones y Los Berrocales, dentro del término municipal de la capital.

Se trataba del tercer intento por parte del Gobierno regional, tras haber quedado desierto el contrato en dos ocasiones anteriores.

Esta infraestructura que se estima esté operativa en 2029 se situará entre Puerta de Arganda y Rivas Urbanizaciones y permitirá atender las necesidades de movilidad derivadas de la construcción de más de 41.000 viviendas en el sureste de la capital