La Comunidad asegura que lo que está "asfixiando" a universidades madrileñas son medidas del Gobierno sin "financiación"

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha asegurado este jueves que lo que está "asfixiando" a las universidades madrileñas son las medidas que lleva a cabo el Gobierno central "que no se apoyan con financiación".

En concreto, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, el consejero se ha referido a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), a los incrementos retributivos a los funciones, los sexenios que "no se pagan" y "el tasazo de basuras".

"Me gustaría todavía una explicación sobre por qué apoyan ustedes (el PSOE) el cupo catalán y por qué piensan ustedes que va a ser bueno para las universidades madrileñas el perder 170 millones de euros al año", le ha espetado al diputado del PSOE Fernando Fernández Lara.

Además, ha asegurado que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, debe "60 millones a los campus por los jóvenes investigadores", un dinero "que han tenido que empezar a adelantar las universidades por su cuenta y que les está poniendo en un serio aprieto".

"Son también los 60 millones que el Ministerio y el Gobierno central deben a la UNED, con un agotamiento de tesorería que está poniendo en tensión a la universidad y que le ha llevado incluso a amenazar al Gobierno con llevarle ante los tribunales", ha criticado Viciana, quien ha destacado que las universidades no solo necesitan dinero sino también "ilusión y poder planificar".

Por parte de la Comunidad de Madrid, ha recordado que las universidades públicas madrileñas cuentan este año con 1.240 millones de presupuestos frente a los 1.110 de 2024. "La financiación de las universidades públicas ronda el 4% del presupuesto total madrileño, cifra que alcanzan muy pocas regiones en Europa", ha reivindicado.