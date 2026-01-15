La Comunidad asegura que el CPFF demostró la "soledad" de Sánchez para sacar adelante un modelo de financiación "ilegal"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado este jueves que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) demostró la "soledad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para sacar adelante un modelo de financiación para las comunidades autónomas que es "ilegal".

"No tiene ningún apoyo para sacar adelante este modelo que es totalmente ilegal, que es totalmente inconstitucional y que es una aberración jurídica y técnica", ha indicado el consejero ante los periodistas tras firmar un convenio de colaboración con Plena Inclusión Madrid.

En concreto, ha explicado que se trata de un "aberración" porque es un modelo que se ha acordado con "un condenado por malversación que dio un golpe de Estado desde Cataluña" y en "reuniones clandestinas" para imponer un modelo "perjudicial para todos".

Así, García Martín ha insistido en que esto "no va solo de dinero" sino que va "de España" porque se están condicionando los servicios públicos. "Si hubiera un mínimo de responsabilidad por parte del Gobierno central, retirarían ese sistema de financiación, esa propuesta, y empezarían a hablar con todas y cada una de las comunidades autónomas", ha asegurado.