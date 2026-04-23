La Comunidad asegura que empresas madrileñas negocian con China pero "sin necesidad de rendir pleitesía al comunismo"

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert (c), durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha asegurado este jueves que las empresas madrileñas negocian y comercian con China desde décadas pero "sin necesidad de rendir pleitesías al régimen comunista", como asegura que sí hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su última visita.

"Una cosa muy clara es ir a vender y la otra es ir a postrarse. Nada tiene que ver. Y es que cualquier gobierno europeo lo entiende, menos el suyo. ¿Sabes lo que dice la Unión Europa que es China? Es nuestro socio pero es un rival sistémico", ha defendido la consejera en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea.

Así, ha asegurado que con esta doctrina se llama la atención a China cuando es necesario y cuando se realizan "comportamientos desleales", "con pragmatismo, con reprocidad, sin alfombra roja y sin tener que someterse", ha aseverado.

Albert ha subrayado que se tiene, de esta manera, una política exterior "muy clara" en toda Europa, "menos en España", porque el presidente ha ido "cuatro veces a ver en sus cuatro años a Pekín" para "someterse al dictado del régimen", Xi Jinping.

"No fue a China a defender los intereses de las empresas españolas, no fue a China eso. Fue a firmar un diálogo estratégico con el partido y a recibir una cátedra honorífica del régimen, cátedra honorífica, y una vez más fue a hacerse el que representaba a toda la Unión Europea aunque no lo hacía", ha censurado la consejera.

Desde el PSOE, el diputado Fernando Fernández Lara ha hecho alusión a la "malas pasadas de la hemeroteca" al asegurar que fue la propia presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la que "recibió al embajador de China en la Real Casa de Correos" y calificó al país como "socio y mercado estratégico".

Así, ha desgranado que se realizan importaciones por más de 1.200 millones al mes en medicamentos, telefonía, transporte o tecnología (...) y más de 300 millones mensuales de las empresas madrileñas a China, el 46% de todas las exportaciones españolas. O reconoce la realidad y defiende los intereses económicos de Madrid, o sigue instalada en el ruido y la contradicción permanente", le ha censurado.