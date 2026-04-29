La Comunidad asegura que es el Gobierno el que se "autoexcluye" del Dos de Mayo por "ofender" a los madrileños

Archivo - Foto de familia de los galardonados durante la entrega de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo, en la Puerta del Sol de Madrid, a 2 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Óscar Ortiz - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado este miércoles que es el Gobierno de la nación el que se "autoexcluye" de las celebraciones del Dos de Mayo por "ofender gravemente" a la Comunidad y por "discriminar" a los madrileños "hurtándoles", por ejemplo, el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas.

"Ha sido el propio Gobierno y el propio delegado del sanchismo los que han desertado y los que se han autoexcluido del Dos de Mayo", ha asegurado el también portavoz del Gobierno regional en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, quien ha insistido en que el Dos de Mayo se celebrará "con todo el pueblo de Madrid y las instituciones madrileñas".

Sobre la asistencia de los portavoces parlamentarios, ha señalado que serán ellos los que decidirán o no si quieren estar el Dos de Mayo, ya que otras veces han decidido estar "en fiestas alternativas o fiestas de cumpleaños", en alusión a la celebración por parte de PSOE de un acto alternativo.

El objetivo será, un año más, abrir la Real Casa de Correos y la Puerta del Sol para celebrar "lo mucho que une" a la Comunidad.

Aunque el plato fuerte en la Real Casa de Correos, los actos comenzarán a las 10.00 horas con la tradicional ofrenda floral en el cementerio de La Florida, a lo que seguirán los actos institucionales en la Real Casa de Correos con la entrega de las Grandes Cruces.

A las 18.00 horas en la Explanada del Puente de Rey también habrá una representación de los levantamientos del 2 de mayo, que también se podrá ver antes en la Puerta del Sol a continuación de la entrega de esas Medallas. A ello, se suma también la tradicional corrida goyesca en las Ventas y, como novedad, el espectáculos con mil drones en el Parque de la Cuña Verde de Latina. "Lo vivimos con mucha ilusión y hemos preparado todo con muchísimo cariño y con muchísimo mimo", ha expresado.