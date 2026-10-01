La Comunidad asegura que el Gobierno prometió a Presa terrenos de Adif para trasladar allí el estadio del Rayo

Archivo - El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano De Paco Serrano - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha asegurado este jueves que el Gobierno prometió al presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, unos terrenos de Adif para trasladar allí el estadio del club y demoler el actual recinto de Vallecas.

Así lo ha trasladado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid. "Esta es la portada de la propuesta de reforma por parte del club, que consiste en llevárselo de donde está a estos terrenos", ha señalado el consejero mostrando dos imágenes en el hemiciclo antes de dirigirse a PSOE y Más Madrid y afirmar que se trata de "unos terrenos de Adif" que el "Gobierno progresista le prometió a Raúl Martín Presa para demoler el Estadio de Vallecas y llevárselo".

La afirmación llega en plena tramitación del procedimiento para extinguir la actual concesión al Rayo. Frente a la posibilidad de trasladar el estadio fuera del barrio, De Paco ha insistido durante toda su comparecencia en que el proyecto de la Comunidad pasa por reformar integralmente el campo actual y mantener al Rayo en Vallecas.

"¿Será de titularidad pública? Sí, me comprometo. ¿Seguirá el Rayo jugando? Sí, me comprometo. ¿Tendrá uso deportivo? Sí, me comprometo", ha enumerado De Paco, que ha añadido además el compromiso de que el estadio continúe siendo "de Vallecas".

El consejero ha defendido que esta ha sido la posición del Ejecutivo autonómico desde el inicio de la legislatura. "La Comunidad de Madrid quiere que el club y el equipo se queden en Vallecas, que juegue en Vallecas", ha insistido.

De Paco ha señalado que el proyecto de reforma integral que planea el Gobierno regional busca disponer de un recinto "a la altura" de los logros deportivos del equipo, de sus jugadores, de la afición y del barrio, con una nueva grada en el fondo de Teniente Muñoz Díaz y elevar el aforo hasta unos 18.500 espectadores del actual estadio.

LA EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN SIGUE ADELANTE

De Paco ha recordado que el Ejecutivo autonómico dictó en julio una orden de extinción por los incumplimientos que atribuye al club, acompañada de una suspensión cautelar después de que una auditoría detectara deficiencias que afectaban a la seguridad del recinto.

La cautelar fue levantada el pasado 14 de septiembre después de que una segunda auditoría concluyera que las instalaciones estaban nuevamente en condiciones para el juego. El expediente de extinción, sin embargo, continúa, por lo que "el concesionario ya no va a ser el Club Rayo Vallecano".

PSOE Y MÁS MADRID PIDEN RESPONSABILIDADES A LA COMUNIDAD

PSOE y Más Madrid han coincidido durante la comparecencia en criticar la gestión de Martín Presa, pero han reclamado igualmente responsabilidades a la Comunidad como propietaria del estadio por el deterioro acumulado durante los últimos años.

La diputada socialista Raquel Barahona ha defendido una reforma que permita que el recinto continúe siendo "público, deportivo y de Vallecas", al tiempo que ha reprochado al Gobierno regional no haber actuado antes pese a la alerta de la afición sobre su estado.

De Paco ha respondido que en aquel momento desconocía los problemas que posteriormente reveló la auditoría y ha defendido que precisamente había encargado el estudio meses antes para comprobar el verdadero estado del recinto.

"Yo no sabía que había un problema de seguridad, pero yo sí había sido diligente como Administración", ha señalado, antes de defender que una vez conocidas las conclusiones el Ejecutivo actuó "en menos de 48 horas".

Por su parte, la diputada de Más Madrid Alicia Torija ha reclamado a De Paco que aclare "quién gestionará" y "explotará" el estadio en el futuro, "durante cuántos años" y "con qué usos", y ha insistido en que el recinto debe permanecer fundamentalmente "al servicio" del Rayo, del deporte y del barrio.

De Paco ha replicado asegurando que la titularidad será pública, y que el uso deportivo y la continuidad del equipo en el barrio están garantizados, aunque ha recordado que la Comunidad quiere optar por la colaboración público-privada para el futuro estadio.