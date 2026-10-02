La Comunidad asegura que hay un "plan B" para las actividades previstas en Sol por la Hispanidad si continúa la acampada

Decenas de personas acampadas, en la Puerta del Sol, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, ha asegurado este viernes que la Comunidad de Madrid tiene un "plan B" para que las actividades previstas en la Puerta del Sol por la Hispanidad se desplacen a otros espacios de la capital de continuar la acampada por la vivienda, cuya fecha de finalización continúa en el aire.

"En la producción de actividades y eventos siempre hay un plan B porque finalmente lo que nosotros queremos es que el servicio público cultural llegue a todos los ciudadanos. Si no se puede hacer en un sitio, se hará en otro", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación desde la sede de la Consejería, donde se ha mostrado convencido que el público "responderá y se desplazará".

El consejero ve "absolutamente imposibles" los plazos previstos inicialmente para montar las infraestructuras de Hispanidad en Sol y ha lamentado que lo que ha calificado como "una actividad irregular esté suplantando a la Hispanidad", una programación que, según ha recalcado, contaba con todos los permisos y unos plazos de montaje de las infraestructuras que ahora considera inviables.

"Es una pena que una actividad irregular, un asentamiento irregular, una acampada ilegal esté suplantando a la Hispanidad, que sí era una actividad legal, que era una actividad que tenía todos sus permisos", ha manifestado.

La acampada ya había obligado a aplazar el montaje de la exposición '1776-We The Hispanics', prevista del 1 al 15 de octubre en la Puerta del Sol. Fuentes de la Consejería indicaron el miércoles que todavía no podían determinar si la protesta afectaría también a la instalación de los escenarios, a la espera de su evolución.

CRÍTICAS POR EL PATRIMONIO

De Paco se ha mostrado también molesto por el "menoscabo" que, a su juicio, está sufriendo el patrimonio en este enclave, en concreto la Real Casa de Correos, declarada Bien de Interés Cultural.

El titular de Cultura ha defendido que los ciudadanos tienen un "derecho patrimonial" sobre las infraestructuras culturales y también "un derecho inmaterial a disfrutar de la cultura" que, según ha sostenido, está siendo impedido por el asentamiento.

En este sentido, ha afirmado que el Gobierno regional respeta "cualquier tipo de reivindicación" y de expresión, pero ha reclamado el cumplimiento de las normas. "Hay que pensar que vivimos en sociedad, que vivimos en concordia y que las normas hay que cumplirlas", ha subrayado.