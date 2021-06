La Comunidad asegura que Interior rechaza su propuesta de ceder a Policía y Guardia Civil 81 viviendas de la AVS

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha asegurado este martes que el Ministerio de Interior "rechaza" su ofrecimiento para ceder a Policía Nacional y Guardia Civil un total de 81 viviendas de la Agencia de la Vivienda Social (AVS) para favorecer el "arraigo" de estos agentes en la región.

La Consejería de Vivienda y Administración Local lleva un año y medio trabajando "de manera intensa" para alcanzar el convenio de colaboración que permita destinar a estos cuerpos 48 inmuebles en el centro de la capital para Policía Nacional y 33 para Guardia Civil en Ciempozuelos, según ha adelantado 'El Mundo' y han confirmado desde el Ejecutivo regional a Europa Press.

El 24 de septiembre de 2019 se creó la Comisión de Estudio de medidas de apoyo en favor de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el objetivo, entre otros, de implementar medidas que permitan facilitarles la vida en la región. Uno de los "pilares de apoyo" es la vivienda, debido al alto nivel de vida en la autonomía.

En el último año y medio el Gobierno autonómico ha interpelado en trece ocasiones al Ejecutivo centra, ya desde encuentros presenciales y telemáticos o con la remisión de cartas y borradores de convenios para impulsar esta medida.

"El problema se circunscribe a que fundamentalmente desde el Ministerio del Interior hay una instrucción política para no recibir las viviendas. No se quiere suscribir un Convenio, que permita llevar a cabo la cesión legal y ordenada de las viviendas. Tan solo se ha manifestado la intención de acceder a la firma de un Protocolo General que no es suficiente para poder llevar a cabo la cesión de las viviendas, ya que no contienen derechos y obligaciones específicas", ha aseverado desde la Consejería de Vivienda y Administración Local, que reprocha que no hay una postura "clara, nítida y de colaboración" entre Guardia Civil, Policía Nacional y Comunidad.

Al hilo, han remarcado que en el caso de la Guardia Civil se han puesto de manifiesto las "carencias" que tenían las casas cuartel y los problemas de vivienda a los que se enfrentaban los agentes destinados a Madrid y han recalcado que este cuerpo tiene "experiencia y conocimiento" a la hora de hacer convenios de cesión de viviendas frente la "clara falta de interés político por una de las partes".

El Gobierno regional ya señaló que la Comunidad de Madrid tiene un déficit de unos 2.500 efectivos policiales. "Esto se traduce en un "descenso en los ratios de seguridad en la región, que se compensan gracias al extraordinario trabajo y profesionalidad de los Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado. Fórmulas como las ofrecidas por la Comunidad de Madrid contribuirían a mejorar estos ratios que tan sólo se traducirían en beneficio de los madrileños al contar con más seguridad", han zanjado.