Comunidad asegura que Mónica García estuvo "sobreactuando y superada" y MM defiende su labor "seria"

(I-D) La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, y el consejero de la Presidencia, Miguel Ángel García Martín, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado este jueves que la ministra de Sanidad, Mónica García, estuvo "sobreactuando y superada" durante el desembarco del crucero MV Hondius afectado por hantavirus, mientras que Más Madrid ha defendido su labor "seria, honesta y solidaria" mientras la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, fue a México "a hacer el ridículo".

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, el consejero ha preguntado qué imagen proyectó la ministra de Sanidad, que estuvo "completamente superada, a la fuga y que después estuvo sobreactuando sobre una pasarela haciéndose fotos para tratar de maquillar, tapar y promocionarse" con el hantavirus.

El objetivo, a su juicio, es "maquillar la imagen de un Gobierno y de un Ministerio inútil" que busca "tapar los casos de corrupción" del Gobierno y "promocionarse" como candidata de la Organización Mundial de la salud.

También, se ha preguntado qué imagen proyecta al mundo un Gobierno del que forman parte y que apoyan". "Qué imagen proyecta al mundo de España cuando el Gobierno blanquea a los filoetarras de Bildu, aquellos que antes ponían bombas y ahora ponen sus votos al servicio del sanchismo, o qué imagen proyecta el gobierno del que ustedes forman parte cuando se amnistía a golpistas aquellos que dieron un golpe de Estado desde Cataluña y que ahora son los que tienen la llave de la gobernabilidad de este país", ha criticado.

Por su parte, el diputado de Más Madrid Pablo Padilla ha lamentado que la presidenta madrileña tarde siempre "30 minutos en irse" del Pleno pero luego se esté "tres días enteros" en México. "Quizás que Madrid no tiene playa, no tiene pulserita, no tiene todo incluido, no tiene Caribe...", ha afirmado.

De esta manera, ha cuestionado que mientras el Ministerio de Sanidad "deslumbraba el mundo haciendo política seria, honesta y solidaria", Ayuso fue a México "a hacer el ridículo".

"Ayuso es una montapollos profesional, experta en tirar la piedra, esconderse y luego hacerse la víctima, pero no es la única que está arrastrando la imagen de la Comunidad de Madrid por los sulos, sino que son todos ustedes", ha aseverado.