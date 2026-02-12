La Comunidad asegura que Mónica García "lo privatiza todo" mientras impulsa una ley "sectaria" y que "no tiene efecto"

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha asegurado que la ministra del área, Mónica García, "lo privatiza todo" mientras quiere impulsar una ley para limitar la colaboración público-privada que es "sectaria" y que "no tiene efecto".

"Podemos hablar del modelo sumar Mónica García en Ceuta, que tiene las peores cifras y encima es considerada la peor sanidad de Europa. Ayer privatizó el servicio de psiquiatría. ¿Qué me están contando?", ha lanzado la consejera a la bancada socialista en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid.

Sin embargo, ha criticado que mientras tanto el Gobierno está impulsando una ley que "no aporta mayor transparencia" y que asegura que no va a ver la luz "por la debilidad parlamentaria" del Gobierno.

Considera Matute que esto pasa por "regalar la sanidad a una ministra sectaria que durante la pandemia, en vez de salvar vidas e intubar, lo que hacía era boicotear hospitales con pacientes dentro", mientras cobraba "el doble de la Asamblea y el bono social (térmico)".

Frente a ello, ha criticado que la izquierda representa "la corrupción, desprestigio, el deterioro de las instituciones por abandono, por falta de inversión y, desde luego, por falta de mantenimiento". "Lo que hacen es degradar la imagen de España y que hacen que nos cuesten vidas a los españoles", ha indicado.

Además, la consjera madrileña ha criticado que desde el Gobierno de la nación "quiten el 50% del presupuesto" a la Sanidad y ha cifrado en "111.000 millones de la médica (María Jesús) montero y de la médica (Mónica) García, que no van a aprovechar" en materia de fondos europeos.

"Nosotros el presupuesto lo hemos dedicado a lo más preciado que tenemos, que son los profesionales", ha señalado, al asegurar que se ha consolidado a más de 300 profesionales, con el objetivo de mejorar sus condiciones y bajar las listas de espera, que son "las menores de todo el país".