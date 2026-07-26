La Comunidad atiende a 2.558 personas en el ámbito social y coordina los traslados de 1.308 usuarios de 21 residencias

Varias personas desalojadas por el incendio forestal se refugian en el Polideportivo de Villamanta, a 24 de julio de 2026, en Villamanta, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha atendido a 2.558 personas de residencias, centros de atención social, personas en situación de dependencia en sus domicilios y familias en situación de emergencia social a causa de los incendios ocurridos en la región, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

De ellas, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha coordinado la evacuación de 1.308 usuarios de 21 residencias y centros: 14 de mayores, cuatro de menores, dos de discapacidad y un albergue.

En concreto, se han trasladado 952 personas mayores, 129 con discapacidad o enfermedad mental, 84 menores, 84 personas de 24 familias a plazas de emergencia social y 59 jóvenes a otros albergues.

También, ha realizado un seguimiento permanente a 1.250 personas dependientes en sus domicilios: 700 a través del servicio de teleasistencia avanzada y 550 a través del servicio de ayuda a domicilio.

Las familias están siendo informadas en todo momento de las actuaciones y se realiza un seguimiento constante de la situación de todos los centros de atención social de la zona oeste de Madrid.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales mantiene un centro de valoración en Navalcarnero para coordinar el traslado de personas en distintas situaciones de vulnerabilidad o que no tienen ningún recurso donde ir a 50 plazas del Centro de Emergencia y Atención Sociosanitaria, situado en San Blas-Canillejas.

Para ello, se han activado a los voluntarios del Colegio de Trabajo Social y a Cruz Roja para los traslados en seis unidades móviles. Además, se han habilitado otras 400 plazas en tres establecimientos hoteleros de Móstoles, Parla y Madrid con Cruz Roja, ampliables a 500.