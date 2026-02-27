La Comunidad atiende a más de 650.000 personas en sus Oficinas de Empleo

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, visita la sede de Moratalaz, que ha sido modernizada con el plan de actualización regional. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha atendido a más de 650.000 personas en su red de Oficinas de Empleo (OE) en 2025, con más de 2,2 millones de servicios de asesoramiento e información a los demandantes, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha subrayado estos datos en su visita a la de Moratalaz, que ha sido renovada y modernizada dentro del plan regional de actualización de estos recursos.

"Queremos ayudar a que todos los madrileños en paro encuentren un puesto de trabajo, porque el empleo es la mejor política social, permitiendo que los ciudadanos saquen adelante a sus familias, sean más libres y contribuyan a la mejora de toda la sociedad", ha enfatizado Albert.

Uno de sus servicios más importantes es la intermediación laboral, por la que se remite al ciudadano a una oferta adecuada a sus habilidades y experiencia.

El año pasado, las OE madrileñas gestionaron cerca de 157.000 entrevistas de trabajo, creando más de 38.000 itinerarios personalizados, con acciones concretas para incorporarse al mercado laboral.

El Gobierno regional ha invertido más de 15,5 millones de euros en un ambicioso plan de modernización de estos recursos públicos, con espacios más amplios y modernos.

Así, desde 2022, más de una docena de OE han sido renovadas por completo, ampliando sus instalaciones y haciéndolas más diáfanas y accesibles, con salas de atención personalizada, lactancia y aulas para impartir cursos y talleres. Además, la labor de las OE especializadas por sectores mejora la atención a demandantes y entidades empleadoras.

Entre ellas, las de Barrio de la Concepción (comercio minorista) Ciudad Lineal (frescos y alimentación); Sanchinarro (cuidado personal); Legazpi (hostelería y restauración); Villaverde (logística); Alcalá de Henares (construcción); Majadahonda (automoción), y la visitada hoy por la consejera en Moratalaz (sector sociosanitario).