La Comunidad autoriza que los residentes vacunados reciban visitas en las habitaciones y contacto físico en actividades

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha autorizado que los usuarios de residencias de mayores completamente vacunados reciban visitas en las habitaciones, puedan comer juntos y mantener contacto físico en actividades, llevando la mascarilla y otras salvedades.

Así lo refleja la actualización, vigente desde esta semana, de la Guía de Medidas frente a la infección por coronavirus en centros residenciales sociosanitarios de mayores de la región elaborada por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, en vigor desde el 16 de abril y a la que ha tenido acceso Europa Press.

El nuevo protocolo reconoce que llegada de la vacunación ha supuesto "un antes y un después" en las residencias, "con una drástica disminución del número de brotes y hospitalizaciones". Por ello, se empezará a regular las visitas a las habitaciones, algo prohibido desde el inicio de la pandemia.

No obstante, seguirá prohibido para vacunados y no vacunados en cuarentena hasta que hayan cumplido con los criterios para salir de la cuarentena y centros con brote declarado. Las visitas a residentes que comparten habitación podrán realizarse en la misma si bien el compañero de cuarto no deberá estar presente durante la visita.

Las visitas en habitaciones dobles no deberán superar la hora de duración y deberá garantizarse una adecuada ventilación en todo momento. Si ninguno de los residentes puede salir de la habitación, se debe intentar permitir las visitas en la habitación mientras se mantengan las medidas de precaución generales (mascarilla en todo momento y distancia social) y las medidas de ventilación. En este caso se alternarán las visitas por parte de los familiares para no coincidir.

CARACTERÍSTICAS DE LAS VISITAS

La Comunidad de Madrid recomienda que los centros tengan ya previsto un plan para gestionar las visitas y el flujo de visitantes dentro. Si bien no existe un número máximo de visitas a los residentes, estas deben realizarse todavía previa petición de hora para permitir el control por parte del centro.

Por ello es posible que deban limitar el número total de visitas al mismo tiempo, si bien en ningún caso las visitas podrán ser inferiores a 3 a la semana ni a una hora de duración.

El número máximo de personas que pueden acudir a la vez a la visita de su familiar/residente continúa siendo de dos excepto en el caso de que alguno de los visitantes precise ayuda para la movilidad, en cuyo caso podrá ser de tres personas. Se incluye la posibilidad de que puedan participar en la visita menores de edad y no siempre las mismas personas.

Las cafeterías de las residencias podrán estar abiertas, con el aforo del 50% en interiores y siendo necesario una ventilación adecuada y registro de CO2.

FOMENTO DE VISITAS EN EL EXTERIOR

El geriátrico debe fomentar y facilitar las visitas en el exterior del centro (jardines), en ningún caso puede prohibirlas ni prever más límites de los establecidos en la guía. En el caso de que, para el cumplimiento de esta medida, la infraestructura del edificio pueda suponer una vulneración de las medidas de seguridad, se deberá plantear la oportuna consulta para su valoración individualizada.

Las visitas en el exterior no tienen limitación en número ni de duración si bien deberán respetar la capacidad del aforo disponible y ser compatibles con los horarios de funcionamiento del centro.

En ellas los residentes pueden dar un breve paseo con su familiar, respetando en todo momento la distancia necesaria con otros residentes y familiares, ya que, para residentes con deterioro cognitivo y costumbre de deambular resulta muy difícil permanecer sentados durante una hora en un mismo lugar y los pequeños desplazamientos sirven para tranquilizarlos y volver a centrar la atención.

Por otro lado, ya no es preciso que la visita se circunscriba a una determinada área, por lo que el centro debe considerar habilitar diferentes áreas para que múltiples visitas no concurran simultáneamente, en la medida de lo posible. No se permite la estancia de familiares en zonas comunes no habilitadas.

COMUNICACIÓN CON FAMILIARES

Según la Guía actualizada, los geriátricos han de mejorar aquellos aspectos que actualmente son más sensibles como la información puntual que deberá comunicarse por el centro a los familiares siempre y cuando se detecte pérdida de peso o aparezcan úlceras por presión, caídas, lesiones (hematomas o heridas), sujeciones, información sobre el deterioro de los enseres de los residentes y, de manera general, cuando se produzca cualquier situación que afecte directamente a la salud de los residentes.

Los usuarios deben comunican a diario con sus seres queridos, si así lo desean. Cuando no dispongan de medios propios se deberán facilitar dichos medios si los solicitan. Si requiriesen el apoyo de un tercero para establecer o mantener una comunicación, se garantizarán al menos tres comunicaciones semanales.

En aquellos casos en que es necesario complementar su capacidad se estará a lo que determinen sus representantes legales. En todo caso, se priorizará la videoconferencia para todas aquellas personas cuya capacidad permita este tipo de comunicación.

ACTIVIDADES GRUPALES, COMEDOR Y VISITAS FUERA

Vuelven las actividades grupales, pero no para residentes vacunados y no vacunados con infección por SARS-CoV-2 o los residentes aislados por sospecha Covid hasta que hayan cumplido los criterios para suspender las precauciones basadas en la transmisión, los que estén en cuarentena o los que existan sudas sobre su vacunación.

Si todos los residentes que participan en la actividad están completamente vacunados, entonces pueden optar por tener contacto físico sin necesidad de respetar la distancia de seguridad (si bien continúa siendo obligatorio el uso de mascarilla. Si hay residentes no vacunados, todos los participantes en la actividad grupal deben mantener la distancia de seguridad (y la mascarilla).

Además, los residentes completamente vacunados pueden comer juntos sin necesidad de mantener la distancia de seguridad.

Los usuarios que realicen excursiones sociales fuera de las instalaciones deben ser informados sobre los riesgos potenciales, especialmente si no han sido completamente vacunados, y se les recordará que deben evitar las multitudes y los espacios mal ventilados.

Y si están visitando amigos o familiares en los domicilios de estos, deben seguir las recomendaciones aplicables al resto de la población general como es el uso de mascarilla, el distanciamiento físico y la higiene de las manos.

RECOMENDACIONES A LOS CENTROS

La Consejería de Sanidad piden a residencias que sigan promoviendo y proporcionando vacunación para todos sus trabajadores y los potenciales nuevos ingresos. Deben mantener un registro actualizado del estado de vacunación de los residentes y los trabajadores. Los visitantes deben ser valorados a su llegada al centro y se debe prohibir la visita, independientemente de su estado de vacunación, si tienen síntomas de Covid o han sido contacto estrecho con un infectado.

Los visitantes, independientemente de su estado de vacunación, deben usar mascarilla durante la visita y mantener la distancia de seguridad con otros residentes, con otras visitas y con el personal de la residencia.

"La evidencia científica actual recomienda que, salvo en las situaciones de demencia severa (GDS mayor o igual a 6) o situación de final de vida, todos mantengamos la distancia de seguridad y el resto de las medidas habituales si bien, en el caso de que el residente esté vacunado, se puede optar por tener un contacto estrecho con sus visitantes no vacunados", añaden.

Durante los espectáculos en los centros, solo se permite la asistencia de un miembro familiar manteniendo siempre la distancia de seguridad y la mascarilla. En los espectáculos al aire libre podrá ingerirse alimentos y bebidas, con el uso de mascarilla mientras no se realice la ingesta.