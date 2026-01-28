Comunidad avanza en la construcción del nuevo intercambiador de Conde de Casal, que estará listo en el primer semestre

Archivo - Nuevo intercambiador de Conde de Casal - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid avanza en la construcción del nuevo intercambiador de transportes de Conde de Casal, una infraestructura que será clave mejorar la movilidad de 65.000 viajeros diarios cuando entre en funcionamiento en el primer semestre del próximo año.

El Consejo de Gobierno conocerá en su reunión de este miércoles la propuesta de adjudicación de las obras, con un plazo de ejecución de 12 meses y una inversión de 28,5 millones de euros, según han informado desde el Ejecutivo autonómico.

Con una inversión total de 40 millones de euros, esta nueva infraestructura situada en la plaza de Conde de Casal, en el distrito de Retiro, facilitará la conexión entre la Línea 6 de Metro y la futura estación de la ampliada Línea 11, cuyas obras avanzan ya a más del 50% en su tramo entre Plaza Elíptica y Conde de Casal.

El edifico bajo el paso inferior de vehículos que conecta la Avenida del Mediterráneo con la A-3 contará con un área intermodal en superficie de 3.000 metros cuadrados, que dispondrá de 13 dársenas tanto para autobuses urbanos de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) como para interurbanos.

En total, serán 24 líneas las que se reordenarán, ocho urbanas y 16 interurbanas, principalmente los que prestan servicio en el eje de la A-3, que unen la localidad con localidades del sureste como Arganda del Rey, Rivas-Vaciamadrid, Valdilecha o Perales de Tajuña.

Además de mejorar el tráfico en la citada autovía de Valencia y en la propia Plaza de Conde de Casal, esta nueva infraestructura permitirá conectar la Línea 6 de Metro, la más utilizada por los madrileños, con la futura estación de la Línea 11 que ya se está construyendo en este emplazamiento.

La estructura bajo rasante, vinculada a esta ampliación de la L11, comenzó a construirse en febrero de 2025 y alcanza actualmente un grado de ejecución del 30%, según la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

En los otros dos niveles se proyectan oficinas, dependencias de instalaciones y servicios complementarios al viajero o cafetería, además de una cubierta ajardinada, con arcos de madera en cuyos extremos superiores se instalarán unas jardineras para potenciar una imagen exterior natural, así como un aparcamiento para unas 750 bicicletas,

El nuevo intercambiador será cien por cien accesible e incorporará medidas de eficiencia energética y sostenibilidad, como iluminación LED y sistemas de gestión inteligente. Además, estará adaptado a las necesidades de los usuarios, facilitando los transbordos, reduciendo los tiempos de desplazamiento y mejorando la información al viajero.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha mantenido un seguimiento continuo del proyecto y continuará desplegando un plan específico para minimizar las afecciones al tráfico, con actuaciones de señalización, reorganización del entorno y refuerzo de los servicios necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del transporte público.

Esta actuación, cofinanciada con cargo al Programa FEDER 2021-2027 procedente de la Unión Europea, se suma a los seis intercambiadores de transporte con los que ya cuenta la región, los de Plaza de Castilla, Príncipe Pío, Moncloa, Avenida de América, Plaza Elíptica y Valdebebas.