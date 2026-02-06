La Comunidad y el Ayuntamiento firman un convenio para integrar la formación en diseño en la regeneración urbana

EL delegado de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Álvaro González, y el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad, Emilio Viciana, firmando el convenio. - EUROPA PRESS

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han suscrito un convenio este viernes en la Escuela Superior de Diseño (ESD) para integrar esta formación en proyectos de regeneración urbana, con el objetivo de "generar un entorno de aprendizaje aplicado basado en casos reales".

Así lo han explicado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades del Ejecutivo autonómico, Emilio Viciana, y el delegado de Políticas de Vivienda del Consistorio, Álvaro González, en el acto de la firma del acuerdo, que tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende "incorporar enfoques innovadores de diseño" en el desarrollo del Plan Regenera Madrid, mientras que la Comunidad de Madrid busca "reforzar el carácter práctico de las enseñanzas artísticas superiores".

Para ello, antes de cada curso académico, la ESD elaborará la programación y metodología de las acciones previstas y difundirá el trabajo realizado a través de los medios de la escuela. Finalmente, se celebrará una exposición que recogerá las mejores iniciativas.

"A través de este convenio se va a permitir que la Dirección General de Regeneración Urbana transmita los proyectos que tiene pensados a los alumnos, que podrán trabajar en entornos reales y presentar proyectos desde el punto de vista de la comunicación o desde el diseño, de tal manera que puedan verse posteriormente plasmados en la realidad", ha asegurado Viciana.

Del mismo modo, González ha señalado que "este paso va a consolidar el Plan Regenera", ya que se va a conseguir "atraer el talento" de la ESD, algo "muy importante", según ha declarado, "para mejorar la ciudad".

Por su parte, el director del centro, Óscar Jiménez, ha señalado que este convenio ofrece algo "importantísimo" para los alumnos, que "podrán entender durante su formación el impacto de lo que el diseño ofrece a la sociedad".

En el marco del acuerdo, el Ayuntamiento supervisará la adecuación de las actividades a los proyectos municipales, facilitará la documentación técnica necesaria, coordinará visitas a los ámbitos de actuación y participará en sesiones académicas de presentación de los trabajos desarrollados por el alumnado.

La Comunidad de Madrid, a través de ESD Madrid, integrará proyectos municipales en la docencia, diseñará metodologías formativas específicas en diseño y comunicación de proyectos urbanos, difundirá los resultados y seleccionará trabajos destacados para su presentación pública, además de impulsar líneas de investigación en ámbitos de interés común.