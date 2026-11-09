La Comunidad busca proteger el canto gregoriano con el inicio de la declaración BIC de las dos escolanías de El Escorial

Archivo - Coro de la Escolanía de El Escorial. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid busca proteger el canto gregoriano y la tradición de los niños cantores con el inicio de los trámites para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Patrimonio Inmaterial, de las dos escolanías de San Lorenzo de El Escorial: la Escolanía del Escorial y el Colegio-Escolanía Santo Domingo de Silos.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y consultada por Europa Press, describe una tradición en la que la formación escolar y musical está ligada a las celebraciones religiosas.

Las escolanías son coros litúrgicos de voces blancas formados por niños en edad escolar y vinculados con iglesias o monasterios. En la Comunidad de Madrid existen dos formaciones de estas características: la Escolanía del Escorial, vinculada con el Real Monasterio de San Lorenzo, y el Colegio-Escolanía Santo Domingo de Silos, perteneciente a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz, en el Valle de Cuelgamuros.

Cada una está formada por alrededor de 40 niños. Los alumnos tienen normalmente entre 8 y 14 años, aunque su permanencia puede prolongarse hasta los 18 para incorporar voces más graves.

Los escolares reciben formación académica reglada junto con enseñanza musical especializada en canto, lenguaje musical e instrumentos. Su vida se desarrolla principalmente en régimen de residencia o internado, aunque el Colegio-Escolanía Santo Domingo de Silos permite también que alumnos de localidades cercanas puedan acudir como externos.

Los escolanos participan durante todo el año en las celebraciones de la basílica del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y de la basílica de la Santa Cruz. El periodo de mayor actividad coincide con el curso escolar y con celebraciones como la Semana Santa, la Navidad, las fiestas patronales y la Misa del Gallo.

ORÍGENES EN EL SIGLO XVI

La Escolanía del Escorial fue fundada en su configuración actual por los religiosos agustinos en 1974, pero sus antecedentes se remontan a 1567, cuando Felipe II estableció un colegio y seminario para niños en la abadía de Santa María Real de Párraces, en Segovia, trasladado posteriormente a El Escorial.

Los niños asistían a las ceremonias del monasterio, estudiaban gramática y música y cantaban diariamente la Misa del Alba por la salud del monarca reinante y la Salve.

La institución desapareció tras la desamortización de Mendizábal de 1835, fue recuperada posteriormente durante el reinado de Isabel II y atravesó distintas etapas hasta su refundación definitiva. Desde 1974, la Escolanía del Escorial ha concedido becas a más de 300 niños y ha desarrollado una amplia producción discográfica.

Por su parte, el Colegio-Escolanía Santo Domingo de Silos se fundó en 1958 en la Abadía Benedictina de la Santa Cruz, aunque el expediente vincula sus raíces con la actividad educativa desarrollada desde la Edad Media en los monasterios de San Millán de la Cogolla y Santo Domingo de Silos.

La escuela monástica de Silos fue trasladada en 1958 al entonces Valle de los Caídos, actual Valle de Cuelgamuros, junto con la comunidad benedictina fundadora.

Los niños aprenden a leer la notación antigua y emplean a diario el 'Graduale Triplex', que presenta distintas escrituras históricas del canto. También interpretan piezas de canto hispano-visigótico o mozárabe. El número total de alumnos que han pasado por esta escolanía alcanza los 1.400, según el BOCM.

UN 'OBISPILLO' ELEGIDO POR SUS COMPAÑEROS

Entre las tradiciones que recoge el BOCM figura la Fiesta del Obispillo de Santo Domingo de Silos. Los alumnos eligen entre los recién llegados a un obispillo, un vicario y un secretario. Los tres encabezan vestidos para la ocasión la procesión de la misa y se sientan en la sede abacial.

Después, el obispillo preside una comida con las familias y lee un pregón antes de una representación teatral de los escolanos mayores. La fiesta, recuperada por los benedictinos en el siglo XX, tiene antecedentes medievales en los coros de niños de catedrales y abadías.

SOLO CINCO ESCOLANÍAS EN ESPAÑA

El expediente sostiene que actualmente permanecen en funcionamiento en España únicamente cinco escolanías con estas características.

Tres están vinculadas con monasterios: las dos madrileñas y la Escolanía de Montserrat, en Barcelona. Las otras dos son el Colegio-Escolanía Infantes del Pilar de Zaragoza y la Escolanía de Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia. La Escolanía de Covadonga cerró en 2023.

La Comunidad destaca especialmente que el Colegio-Escolanía Santo Domingo de Silos interpreta cada día una misa diferente en canto gregoriano de acuerdo con el calendario litúrgico, una práctica que el expediente califica como única en España y en el resto del mundo.

Las dos formaciones conservan además un patrimonio asociado integrado por instrumentos, material escolar, vestuario litúrgico, objetos de culto y recuerdos de sus actuaciones.