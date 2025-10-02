La Comunidad calcula que las universidades madrileñas dejarán de percibir 171 millones anuales por el "cupo catalán"

Archivo - El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 30 de agosto de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Más Madrid exige apostar por la investigación en los próximos Presupuestos: "No es un gasto, es inversión"

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha calculado que las universidades madrileñas dejarán de percibir hasta 171 millones de euros anuales por la financiación singular de Cataluña pactada entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña.

Así lo ha detallado este jueves durante su intervención en el Pleno de la Asamblea, donde ha cargado contra los socios del Ejecutivo central que "defienden el cupo catalán", una "estafa que quieren colar por la puerta de atrás" y que va a tener un "impacto" en la investigación de los centros universitarios.

"Son 171 millones menos en personal docente investigador, en laboratorios, equipamiento de investigación, en centros de investigación o en proyectos cofinanciados. Todo para que el señor (Salvador) Illa pueda seguir abriendo embajadas por el mundo intentando vender un país que no existe. Dejen de defender lo indefendible y empiecen a dar la cara por los madrileños que luchan y se esfuerzan cada día", ha censurado.

Previamente, la diputada de Más Madrid Alicia Torija ha exigido a Viciana a que sea "valiente" y que "apueste" por la investigación, la ciencia y la innovación en los próximo Presupuestos de la Comunidad. "No es un gasto, es una inversión segura", ha subrayado.

En su respuesta, el consejero de Educación ha destacado que Madrid es la primera comunidad autónoma en inversión en I+d+i de toda España, con el 27% de la inversión nacional y con el mayor número de investigadores en España. Ha reivindicado que más de un cuarto del personal investigador está en la región y que los "los mejores científicos del mundo están aquí".

"La Unión Europea ha calificado a la Comunidad de Madrid, junto con París y con Munich, como una región estratégica en I+d+i. Hacemos una valoración muy positiva de la investigación y la ciencia en la Comunidad de Madrid. Pero lo verdaderamente heroico es que estemos haciendo todo esto a pesar de ustedes. El Gobierno central, del que ustedes forman parte, ha pactado con ERC regalar 150 millones de euros a Cataluña para investigación", ha criticado.

Torija ha replicado con que los anuncios de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades son "como el meme de Aliexpress, lo que anuncia, lo que llega". Ha criticado que "saquen pecho" de los datos en la región cuando "tardaron dos años en convocar el Consejo de Ciencia".

"El mensaje que han trasladado es que van a hacer un esfuerzo presupuestario que sigue siendo insuficiente a nuestro parecer. Prometieron una Ley de Ciencia, pero ha desaparecido. ¿Importancia que le dan ustedes a la ciencia? Ninguna", ha lamentado la parlamentaria de Más Madrid.