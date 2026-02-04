La Comunidad cambiará 80 calderas en viviendas de la AVS tras detectar "deficiencias graves e inoperativas"

Archivo - Gas, caldera, calderas, termometro de calderas, cocina, cocinas - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid cambiará 80 calderas en viviendas de la Agencia de Vivienda Social (AVS) tras haber detectado "deficiencias graves e inoperativas" en las mismas durante las inspecciones técnicas realizadas hasta el 31 de diciembre.

Para ello, ha licitado un contrato de emergencia por valor de 242.000 euros, con una duración de un mes, dividido en varios lotes, según la documentación consultada por Europa Press.

En la justificación del contrato, se advierte que las anomalías detectadas suponen "un riesgo inminente de rotura en los circuitos de gas y agua", lo que podría derivar en "fugas, intoxicaciones por CO --monóxido de carbono--, incendios o explosiones".

Asimismo, se apunta que la carencia de calefacción y de agua caliente sanitaria en pleno periodo invernal en la Comunidad de Madrid "hace incompatible la permanencia digna y segura de los residentes".

Según se explica en la documentación, la empresa adjudicataria ha incumplido las condiciones del acuerdo marco firmado en 2021 y que recogía, entre otras funciones, la de supervisión de estas calderas. Entre otros, cita la ausencia de medios personales y la carencia de medios materiales y técnicos, así como la inoperatividad del retén de urgencias, Retrasos sistemáticos en tiempos de respuesta y ejecución.

Si bien el contrato hace alusión a 80 calderas, en la propia documentación se apunta que "se tiene constancia que pueden ascender a un número por ahora indeterminado, que podría llegar a mas de 100 unidades, debido a las que puedan solicitarse en estos últimos días de enero".

En detalle, se trata de viviendas de Madrid (44), Arroyomolinos (16), Alcorcón (1), Móstoles (3), Fuenlabrada (2), Getafe (1), Leganés (3), Parla (2), Valdemoro (2), Rivas-Vaciamadrid (1), Torrejón de Ardoz (2), Collado Villalba (2) y San Sebastián de los Reyes (1).