La Comunidad carga contra el "chiringuito" de Casa 47: "Es una vergüenza, se cachondean de los españoles"

Archivo - El consejero de Vivienda, Transportes e infraestructuras, Jorge Rodrigo, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 20 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes y Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha cargado este jueves contra el "chiringuito" de la empresa pública Casa 47, algo que ha afirmado que es "de risa" porque solo tiene 637 viviendas aunque se prevén 100.000 más en los próximos diez años, y ha expresado que esto es "una vergüenza" porque se "cachondean de todos los españoles.

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, ha cuestionado los supuestos alquileres asequibles de Casa 47 que "excluyen a los que cobran el Salario Mínimo Interprofesional", algo que es "muy clasista".

Frente a ello, ha reivindicado la política madrileña de vivienda que se centra en construcción y ha apuntado que cuando finalice la legislatura habrán facilitado construcción de más de 70.000 viviendas a los madrileños con algún tipo de protección pública.

"De ellas, 19.000 las está construyendo directamente el Gobierno de la Comunidad de Madrid, 16.500 del Plan Vive, y muchas más que habrá, y 2.700 de la Agencia de Vivienda Social", ha informado Rodrigo, a lo que ha añadido la rehabilitación de más de 80.000 viviendas.

Además, ha destacado que se han puesto las bases necesarias para que los próximos 15 años "se puedan construir entre 200 y 300.000 viviendas en 31 nuevos desarrollos urbanísticos", frente a un balance nacional que es "el fracaso más absoluto y el de los anuncios vacíos".

De su lado, el diputado de Más Madrid Jorge Moruno ha criticado que el consejero use "el argumentario de siempre con medias verdades y cifras inventadas", si bien considera que no hay que nada que "pueda tapar la incompetencia" del Gobierno madrileño ya que los precios de compra y alquiler están "más altos que nunca".

"Estamos por debajo de la media española en vivienda protegida y el parque de vivienda público está a niveles del año 2005", ha afirmado, a la vez que le ha reprochado que estén centrados en convertir Madrid en una "región atractiva para la especulación internacional".