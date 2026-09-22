Comunidad carga contra falta de "solución efectiva" a la crisis de Ceuta: "Sigue el problema bajo una situación de caos"

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, durante una visita al Centro Integral de Atención Neurorrehabilitadora Grupo 5 CIAN Madrid, a 28 de julio de 2026, en Madrid (España). El centro acoge actualmente a algunos de los - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad, Ana Dávila, ha cargado contra la falta de una "solución efectiva" del Gobierno de Pedro Sánchez y ha advertido de el problema sigue bajo "una situación de auténtico caos".

"Ahí sigue el problema bajo una situación de auténtico caos y con una reacción absolutamente nefasta por parte del Gobierno de España y de todos los ministerios que ahí tendrían que estar actuando y que están en muchos casos yendo de visita, pasándose unas horas por allí y volviéndose a sus ministerios sin una solución efectiva", ha manifestado la consejera, para este lunes, en declaraciones a los medios, tras un encuentro informativo en el Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil.

Considera que la entrada de migrantes del pasado mes de julio es "una invasión" y que, por tanto, "todos los migrantes que se encuentran en Ceuta de forma irregular tienen que volver a sus países".

En este sentido, ha puesto el foco en los migrantes menores y ha exigido que vuelvan "con sus familias" y los que no tengan una familia vayan a los sistemas de protección de menores. "Marruecos tiene un sistema de protección que existe y que funciona", ha remarcado.

Además, ha defendido la posición del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que manifestó que "no va a trasladar a ningún menor" que haya llegado a la ciudad autónoma desde Marruecos o desde otro país en situación irregular.

Por otro lado, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por estar de vacaciones mientras Ceuta ha vivido y está viviendo "una situación dramática". Sostiene Dávila que Ceuta no ha recibido ayuda a pesar de haberla pedido, incluso desde días antes de que se produjera "la invasión". Sin embargo, ha defendido que desde el Gobierno regional si se han solidarizado con el pueblo ceutí.