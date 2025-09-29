La Comunidad carga contra la "gran espantada" de Begoña Gómez ante el juez y pide a Sánchez que dé explicaciones

Archivo - La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense de Madrid y empresas financiadoras, en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 20 - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha cargado contra la "gran espantada" de Begoña Gómez ante el juzgado y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé explicaciones sobre la situación porque "vive con ella en el Palacio de La Moncloa".

Lo ha expresado este lunes ante los medios de comunicación después de la reunión extraordinaria del Observatorio de Víctimas de la Violencia de Género convocada por la Administración autonómica al ser preguntado por la ausencia de Gómez a la cita para que el juez Juan Carlos Peinado le comunique que si hay juicio por malversación será un jurado.

"Este fin de semana hemos asistido a la gran espantada de Begoña Gómez y del delegado del Gobierno en Madrid. Y la pregunta es sencilla. ¿Por qué la mujer del presidente del Gobierno no quiere informar ni dar cuenta de lo que ocurría en el Palacio de la Moncloa cuando ella estaba allí como mujer del presidente?", se ha preguntado García Martín.

En este sentido, el también portavoz del Gobierno autonómico ha reclamado explicaciones para conocer si la esposa del presidente "ha utilizado los medios públicos, pagados por todos los españoles, para negocios privados".

"Hoy se ha conocido un informe donde se viene a decir que efectivamente se estaban utilizando medios públicos no sólo de la asesora sino también medios del propio palacio de la Moncloa para fines privados para los negocios privados de la mujer del presidente", ha aseverado.

El consejero madrileño ha insistido en que "no están en contra" de que Begoña Gómez pueda tener actividad privada o negocios, sino de que "se haya pagado con los impuestos de los españoles". Ha añadido que si quiere tener actividades o una asistencia persona, "debe pagárselo con su bolsillo".

"Este fin de semana hemos visto la gran espantada porque la mujer del presidente del Gobierno no es capaz de aclarar por qué estaba utilizando presuntamente medios del Palacio de La Moncloa pagados por todos los españoles. Si no habla la mujer del presidente, pues que hable Sánchez, que vivía con ella y con su hermano", ha zanjado.