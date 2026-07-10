Comunidad carga contra una ministra de Sanidad que hace de "candidata" y exige más financiación y nuevo Estatuto Marco

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ofrece declaraciones a la prensa tras la reunión del pleno del CISNS - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha cargado este viernes contra la ministra del ramo y líder de Más Madrid, Mónica García, por estar centrada en ser "candidata" en lugar de trabajar por el Sistema Nacional de Salud (SNS) y ha exigido "más financiación" para Sanidad y un nuevo Estatuto Marco.

"La ministra está haciendo de candidata, no sabemos si a la Comunidad de Madrid o a la OMS --Organización Mundial de la Salud--, porque realmente está inhabilitada para gobernar este Ministerio", ha remarcado la máxima responsable de la Sanidad madrileña en declaraciones a los medios antes de participar en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Una cita entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas en la que se abordarán, entre otros asuntos, la financiación del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria, la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental y el plazo de ejecución para mejorar el diagnóstico y la asistencia sanitaria a pacientes con enfermedades raras y esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Matute ha insistido en que el Gobierno central, con la "mayor huelga de médicos" de la historia convocada para la vuelta del verano por el Estatuto Marco, está "destrozando" el Sistema Nacional de Salud "como un caballo de Troya desde dentro".

"Que viajen menos, que termine esta corrupción y que se vayan, porque lo que necesitamos es alguien profesional que ame la vida y que realmente nos dé las herramientas que todos los consejeros, independientemente del color político y de las siglas, para mantener mejor nuestro tesoro, que es el Sistema Nacional de Salud", ha remarcado.

En esta línea, se ha referido al decálogo común firmado por los responsables de Recursos Humanos de los servicios de Salud de todas las Comunidades Autónomas para reclamar una reforma del Estatuto Marco. "Le pedimos que parara y retirara el Estatuto Marco lesivo y regresivo que ha recibido 14.000 alegaciones. Si ya la Ley de Farmacia recibió 400 alegaciones y se consideró una enmienda a la totalidad, pues imagínese lo que esto supone. Y es un disparate porque crea problemas donde no los hay y en Sanidad no estamos para ello", ha remarcado.

FINANCIACIÓN ADECUADA

También ha exigido una "financiación adecuada", no solo para el Estatuto Marco, sino para todo lo que compete a la sanidad. "Hace pocos días hemos recibido la noticia de que tampoco se va a financiar el fármaco que necesitan algunos pacientes con EPOC y eso es inadmisible", ha lamentado.

En esta línea, ha insistido a que el Ministerio debe dar "cuenta y razón de forma desglosada y pormenorizada de los 300.000 millones de euros extra que el Gobierno central dice haber transferido a las Comunidades Autónomas. "Es mentira. Miente la ministra y ha mentido el presidente del Gobierno --Pedro Sánchez-- cuando utiliza esa cifra para intentar hacer ver a los ciudadanos algo que no es", ha lamentado.

Al hilo, ha explicado que la información publicada en la página oficial del Ministerio de Hacienda apunta que en el último año se "ha reducido en un 50% el presupuesto para Sanidad para todas las comunidades autónomas y está en torno a 1.700 millones". "Con lo cual yo le diría tanto al presidente como a la ministra que la sanidad es algo muy importante, que se pongan a trabajar en ella", ha apostillado.