Comunidad carga contra la "sectaria" Mónica García tras la huelga por Estatuto Marco: "Ha traicionado a sus compañeros"

Archivo - Archivo.- La consejera de Sanidad, Fátima Matute - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha cargado nuevamente contra la "sectaria" ministra del ramo, Mónica García, tras la convocatoria de huelga nacional por parte de los sindicatos médicos para el borrador del Estatuto Marco, que considera que certifica una "traición" a sus compañeros de profesión.

"Mónica García será recordada como una ministra sectaria que ha traicionado a sus compañeros con un borrador de un Estatuto Marco de la vergüenza, lesivo y regresivo", ha subrayado la máxima responsable de la Sanidad madrileña en declaraciones remitidas a los medios.

Lo ha hecho tras conocerse que el Comité de Huelga formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA) han convocado una huelga nacional indefinida que comenzará el lunes 16 de febrero que se desarrollará durante una semana al mes hasta junio para reclamar un Estatuto Marco propio.

Los paros están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio, en lo que han calificado como una "primera etapa" de movilizaciones conjuntas que buscan lograr un Estatuto que recoja las particularidades del colectivo médico y facultativo. Como inicio de estas protestas, los sindicatos han anunciado una manifestación unitaria el sábado 14 de febrero en Madrid.

Una situación a la que se llega, en opinión de Matute, al "poner a una sectaria a gestionar la Sanidad y no a un profesional capacitado y que ame la vida". "Estamos a tiempo y es nuestro deber conseguir un Estatuto que mejore las condiciones laborales y a nuestro sistema sanitario", ha advertido.

De esta forma, la consejera madrileña ha reiterado la necesidad de reformar el Estatuto Marco, si bien ha recalcado que debe hacerse "con rigor técnico" y ha expuesto "la receta" que hay que poner en marcha para lograrlo.

Para empezar, se tiene que escuchar a "todos los implicados", entre ellos unos sindicatos médicos "a los que Mónica García ha excluido", así como abordar un "imprescindible" diagnóstico preciso del estado del Sistema Nacional de Salud (SNS) y, en concreto, "de la falta de recursos humanos y su infrafinanciación por parte del Estado".

Igualmente, considera necesario disponer de las correspondientes memorias "técnica, jurídica y económica" que permitan valorar "con rigor" la viabilidad y el alcance de las propuestas. Algo para lo que es necesario la implicación del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

"Consideramos imprescindible evitar que este proceso derive en espacios de confrontación entre categorías profesionales, como está ocurriendo, o entre administraciones, creando falsas expectativas o imposiciones administrativas imposibles de ejecutar", ha advertido.