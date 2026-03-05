La Comunidad celebra 30 años de Teatralia en un fin de semana que destaca por la moda de Ana Locking, la Orcam y 'Golem'

Archivo - Uno de los espectáculos incluidos en la agenda de la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid celebrará este fin de semana el 30º aniversario del festival Teatralia dentro de una agenda cultural que también incluye una exposición dedicada a la diseñadora Ana Locking, el inicio de la temporada de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (Orcam) bajo la dirección de Alondra de la Parra y el estreno en España del espectáculo 'Golem', del cineasta Amos Gitai.

Así lo ha trasladado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, en el que ha señalado que Teatralia, dirigido por Lola Lara, alcanza su 30ª edición con una programación que se desarrollará hasta el 29 de marzo y que reunirá 30 espectáculos de 29 compañías procedentes de once países. Las propuestas podrán verse en la capital y en otros 17 municipios de la región.

La inauguración tendrá lugar este viernes en la Sala Verde de los Teatros del Canal con 'Verne', de la compañía Onírica Mecánica, un espectáculo multidisciplinar inspirado en el universo literario de Jules Verne que combina teatro de objetos, proyecciones y danza. El montaje contará además con la participación de 40 voces del coro de la ORCAM y podrá verse de nuevo el domingo 8 en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial.

Durante este primer fin de semana, el festival ofrecerá también propuestas como 'Copiar', de Animal Religion, en el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte; 'Pablo y su estrella', del titiritero checo Pavel Smíd, en el Centro Cultural Pilar Miró y en el Teatro Tyl-Tyl.

También 'LEO', del creador alemán Tobias Wegner, en los Teatros del Canal; 'MIKRO / BARTÓK', de la compañía canadiense Cas Public, en el Centro Cultural Paco Rabal; 'NILU', de Cia. Infinit, en el Centro de Arte y Turismo; y 'Mambrú volvió de la guerra', de Factoría Teatro, en Majadahonda.

Por su parte, la Sala Roja Concha Velasco de los Teatros del Canal acoge hasta el 7 de marzo el estreno en España de 'Golem', del creador israelí Amos Gitai. La pieza se inspira en un cuento infantil del escritor Isaac Bashevis Singer dedicado a los perseguidos y oprimidos, y lo entrelaza con textos de Joseph Roth y Lamed Shapiro, además de fragmentos biográficos de los propios intérpretes.

Asimismo, el Centro Cultural Paco Rabal acogerá el viernes el estreno de 'Malquerida', dirigida por Natalia Menéndez y protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón. El montaje recupera el clásico de Jacinto Benavente, considerado una de las obras fundamentales del teatro español.

En el Teatro de La Abadía continuará en cartel hasta el 8 de marzo 'Ni flores, ni funeral, ni cenizas, ni tantán', escrita y dirigida por María Goiricelaya, mientras que la Sala José Luis Alonso presenta hasta el 22 de marzo 'Rompientes', del autor belga Paul Verrept, dirigida por José María Esbec y protagonizada por Fernando Guallar y Rebeca Hernando.

PROGRAMACIÓN EN MUNICIPIOS

La agenda escénica se extiende también a distintos municipios de la región a través de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid. Entre las propuestas previstas figuran 'Las manos', de Jorge Bedoya, en Collado Villalba; 'Viaje al Amor Brujo', del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, en Torrelodones; 'Asesinato en el Orient Express' en Las Rozas; 'Historias de la copla', con Juan Valderrama, en Leganés; o 'Nadia', de La Conquesta del Pol Sud, en San Sebastián de los Reyes.

El sábado se suman títulos como 'Panorama desde el puente', con José Luis García Pérez y María Adánez, en Móstoles; 'La mujer rota', protagonizada por Anabel Alonso, en Fuenlabrada; o 'Camino a La Meca', con Lola Herrera, en Colmenar Viejo.

La programación dominical incluirá, entre otros espectáculos, 'Rucs, el maleficio del brujo', de La Pera Llimonera, en Móstoles; 'La sirenita. El musical. Salvemos el océano', en San Sebastián de los Reyes; y 'Dulcinea', con Paloma San Basilio, en Parla.

LA ORCAM INAUGURA TEMPORADA CON MAHLER

En el apartado musical, la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid inaugurará el viernes en la Sala Sinfónica del Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial la primera temporada de la formación bajo la dirección artística de Alondra de la Parra.

El programa inaugural estará dedicado a la Sinfonía n.º 1 'Titán' del compositor Gustav Mahler, una de las obras más representativas del sinfonismo de finales del siglo XIX. El ciclo se extenderá hasta el 22 de diciembre de 2026.

EXPOSICIONES GRATUITAS EN TODA LA REGIÓN

La oferta cultural de la Comunidad de Madrid se completa con una amplia programación expositiva que se puede visitar de manera gratuita en diferentes espacios de la región.

Así, la Sala Canal de Isabel II presenta hasta el 12 de julio 'Nostalgia / Utopía', una amplia retrospectiva dedicada a Ana Locking que recorre cerca de dos décadas de trayectoria creativa.

La muestra reúne más de 160 piezas y plantea la moda como un lenguaje narrativo, emocional y político, revisando algunas de las colecciones más representativas de la diseñadora española.

Además, el Museo Centro de Arte Dos de Mayo acoge las exposiciones 'Arquitectura menor', de Ester Partegàs; 'Una y otra vez', primera monográfica en España de Dorothy Iannone; y 'Tú, que tienes ademanes de ensueño', de Lucía C. Pino.

Por su parte, la Sala de Arte Joven presenta 'Una resistencia indetectable', mientras que la Sala Alcalá 31 exhibe 'No-res', dedicada al pintor Jordi Teixidor.

Finalmente, el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid mantiene abierta hasta octubre de 2026 la exposición 'Dientes de sable', centrada en estos grandes félidos del Pleistoceno, con fósiles originales, réplicas de yacimientos internacionales y materiales divulgativos.

Por último, la Red Itiner 2026 llevará exposiciones temporales de fotografía, pintura y escultura a 78 municipios de la región.