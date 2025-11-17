La Comunidad censura las "contradicciones" de Montero y no ve "muy creíble" que presente un nuevo modelo de financiación

La consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert (c) durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el Ministerio de Hacienda, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Durante la reunión se prevé que el Min - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha censurado las "contradicciones" de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que "ha hablado de multilateralidad con singularidad", y ha asegurado que "no resulta muy creíble" que el Gobierno de España presente un nuevo modelo de financiación autonómica en los próximos dos meses.

"La señora Montero nunca defrauda. Ha vuelto a mentir a todos y todo el tiempo, que es lo más complicado que hay", ha lanzado este lunes ante los medios de comunicación tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Según ha explicado Albert, "lo único que ha hecho" la ministra en la reunión es "hablar de generalidades que a todo el mundo le podía sonar bien y con el que todo el mundo podría estar de acuerdo". Ha criticado que haya intentado "hacer un círculo de un cuadrado" y que haya hablado de "multilateralidad con singularidad y de agencias tributarias independientes con agencias tributarias generales".

"Es lo que venía en la comisión de expertos de hace ocho años. Lo podría haber hecho desde que se convirtió en ministra de Hacienda, pero como en realidad venía al dictado de los independentistas catalanes y del señor (Salvador) Illa, pues lo ha aderezado con contradicciones", ha lamentado.

Asimismo, ha cargado contra por Montero ha haber hecho "un mare magnum" puesto que "tiene que intentar nadar y guardar la ropa para poderse presentar de candidata a Andalucía y cumplir con Cataluña, que es quien hace que el señor Pedro Sánchez siga estando en el Gobierno".

Considera Albert que la propuesta del nuevo modelo de financiación debería tener lugar en el primer trimestre, pero ha señalado que "si no lo ha hecho en siete años" cree que no resulta "muy creíble" que lo haga "ahora de golpe, en dos meses y sin haberles consultado".

Finalmente, la consejera madrileña ha indicado que un total de 13 comunidades autónomas ha votado en contra de los objetivos de déficit y deuda porque "vienen mal y muy tarde" ya que prácticamente todas las regional han presentado su proyecto de presupuestos para el año 2026.