La Comunidad recibirá en 2026 las mayores entregas a cuenta de su historia, con más de 22.000 millones de euros

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid percibirá en el año 2026 un total de 22.007 millones de euros en entregas a cuenta, la cifra más alta de su historia, lo que supone un 7,3% más que en 2025, según ha informado el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

El incremento se debe al "mayor dinamismo de la economía española", que ha llevado a revisar al alza las entregas a cuenta del próximo ejercicio, según ha explicado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Si se suman las entregas a cuenta y la previsión de liquidación de 2024, la Comunidad de Madrid recibirá 23.153 millones de euros, un 9% más que el año anterior, lo que constituye otro récord en los recursos del sistema de financiación autonómica.

Asimismo, Montero ha detallado que la senda de déficit autonómica para el periodo 2026-2028 permitirá a la Comunidad de Madrid contar con un margen fiscal de 1.088 millones de euros a lo largo del próximo trienio.

Solo en 2026, este margen alcanzará los 348 millones, que podrán destinarse a reforzar los servicios sociales, y se incrementará a 363 millones en 2027 y 377 millones en 2028, según apunta el Ministerio de Hacienda.

Para el citado Ministerio, estas medidas muestran el compromiso del Ejecutivo central con las comunidades autónomas, garantizando recursos para políticas sociales y servicios esenciales como sanidad, educación y prestaciones por dependencia.

Según Montero, "esta revisión favorable evidencia el apoyo constante del Gobierno progresista a las comunidades autónomas", recordando que durante la pandemia se mantuvieron inalterables las entregas a cuenta pese a la caída del PIB y se aprobaron recursos directos por casi 30.000 millones de euros para afrontar sus efectos.