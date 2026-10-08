La Comunidad cifra en un 0,1% la inversión de Israel y Más Madrid le recuerda que es "el mayor enemigo de la humanidad"

Archivo - Asiento reservado para la consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la sede del Ministerio de Hacienda, en el Edificio Cuzco - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha cifra en un 0,1% la inversión de Israel en la región, aunque le gustaría que fuera "mucho más", y Más Madrid le ha recordado que este Estado es ahora mismo "el mayor enemigo de la humanidad".

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea, la consejera ha criticado que Más Madrid solo pregunte por la inversión de Israel, si bien ha recordado que es "la única democracia de todo Oriente Medio".

"En Madrid, todas las empresas, independientemente de dónde vengan, siempre que sean democracias, son muy bienvenidas. Y, por supuesto, Israel también", ha apostillado.

Así, ha resaltado que el propio Gobierno de la región, pese a pedir un embargo de las armas a Israel, "seguía con decenas de miles de millones" de la industria militar israelí.

"Ustedes no tienen principios. Ustedes lo que son, son unos hipócritas, que son hipócritas (...) Ustedes sólo se entienden con los terroristas o con las dictaduras. Y nosotros, ¿saben con quién nos entendemos? Con las democracias", ha defendido.

De su lado, la diputada de Más Madrid Jimena González ha destacado que el pueblo palestino "sigue luchando y resistiendo" a pesar de llevar a sus espaldas "más de 80.000 personas asesinadas, el doble de mutiladas y más de 20.000 niños asesinados en estos últimos tres años".

En esta línea, ha indicado que el pueblo palestino sigue pidiendo que "no les olviden" y que continúen con la lucha. "Israel es el mayor peligro para la humanidad. La existencia del Estado de Israel es el mayor peligro para el mundo ahora mismo. Pero para ustedes es un amigo, porque ustedes siempre están en el lado equivocado, ha lamentado.